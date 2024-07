Eles começaram do zero, viraram referência em franquias e revelam segredos para sucesso nos negócios

Abrir uma empresa do zero costuma ser desafiador. Além da coragem para mergulhar de cabeça em um mercado desconhecido, é preciso gerenciar funcionários, sobreviver à dura competição do mercado e estar sempre pronto para adaptar-se às mudanças. Não à toa, quase um terço das empresas brasileiras fecham nos primeiros cinco anos, segundo um estudo do Sebrae.

Mas esse cenário pode estar com os dias contados. Uma forma de empreender está despontando como a favorita daqueles que dão seus primeiros passos em direção à empresa própria. São os negócios franqueados, que já são considerados um dos setores mais promissores do mercado. Para ter ideia, a Associação Brasileira de Franchising revela que 94,5% das franquias no Brasil alcançaram o sucesso.

No entanto, os retornos positivos exigem preparação. Empreendedores precisam saber como escolher a franquia ideal para o seu perfil, conhecer os erros e acertos de franqueados de alta performance e dominar as estratégias para minimizar riscos e maximizar lucros.

Mas como fazer isso? O melhor caminho é aprender com empreendedores de sucesso que sobreviveram a esses desafios e se tornaram referências de sucesso.

Marcelo Cherto e Mara Pusch são dois grandes especialistas em franquias no Brasil. Cherto é, inclusive, pioneiro no mercado brasileiro. Há 40 anos, ele fundou a primeira consultoria especializada no crescimento de franquias da América Latina, a Cherto Consultoria, que já transformou centenas de empreendedores em franqueadores de sucesso.

Mara, por sua vez, começou a empreender no setor do varejo há quase 25 anos e já treinou e liderou mais de 300 funcionários em uma rede com 28 operações do Grupo O Boticário. Hoje, é proprietária de duas franquias do Grupo Arezzo&Co.

Como escolher a franquia ideal para o seu perfil;

Os desafios e as vantagens de se abrir uma franquia;

Os erros e acertos do franqueado de alta performance;

Como ter um negócio minimizando risco e maximizando lucro;

Como vender pelas redes sociais.

Adeus, chefe? Veja se esse webinar é para você

Para aqueles que sempre sonharam em ser donos do próprio negócio e estão cansados de trabalhar sob a supervisão de outros, este webinar pode ser o ponto de partida ideal. Isso porque é um treinamento voltado para potenciais empresários que desejam minimizar riscos em sua jornada empreendedora.

Além disso, é uma oportunidade única para aqueles que desejam retorno financeiro significativo com um modelo de negócio que equilibra baixo risco e alto potencial de lucro.

