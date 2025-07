Eles começaram como manobristas de carros — agora vão faturar US$ 1 bilhão

Em 2015, Andy Gay atendeu uma ligação de investidor enquanto procurava sapatos femininos em uma loja de departamentos.

Era o começo da trajetória da Cirkul, startup que ele e o amigo Garrett Waggoner criaram a partir de uma ideia simples: uma garrafa reutilizável com cartuchos de sabores variados.

Hoje, a empresa é lucrativa, tem mais de 1.000 funcionários e alcançou uma avaliação de US$ 1 bilhão. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

O segredo número 1 dos empresários

O que transformou uma solução improvisada entre dois atletas universitários em um negócio bilionário foi mais do que inovação: foi a capacidade de tomar decisões financeiras certeiras desde o início.

Em vez de abandonarem tudo para empreender, Gay e Waggoner dividiram sua rotina com trabalhos paralelos. Garrett chegou a atuar como jogador de futebol profissional no Canadá e também como manobrista de carros nas temporadas de folga, enquanto buscavam investidores e refinavam o modelo de negócio.

Desde cedo, eles entenderam que a gestão financeira corporativa seria decisiva para tirar a empresa do papel. Em 2013, inscreveram o projeto em uma competição em Dartmouth, onde conquistaram US$ 16 mil em prêmios. Com o recurso, desenvolveram protótipos — incluindo um que custou US$ 5 mil e deu errado — e prepararam o negócio para buscar capital de risco.

De 2017 a 2020, a startup arrecadou US$ 7,5 milhões em rodadas de investimento. Os fundadores conseguiram apresentar projeções, margens e estratégias de receita que convenceram investidores. Esse é o tipo de resultado que só se alcança quando se domina conceitos como valuation, burn rate, CAC, LTV, margem de contribuição e estrutura de capital.

Por que esta habilidade foi fundamental para o sucesso?

Para profissionais que querem crescer — empreendendo ou subindo na hierarquia —, saber finanças corporativas deixou de ser apenas técnico. Trata-se de uma competência estratégica, que permite:

Apresentar modelos de negócio sólidos a investidores;

Identificar gargalos e oportunidades financeiras;

Tomar decisões com base em métricas reais, e não em intuição;

Construir modelos escaláveis e sustentáveis de receita.

O sucesso da Cirkul explodiu após viralizar no TikTok e chegar às prateleiras do Walmart em 2022. Com estoque estimado para oito semanas, o produto esgotou em uma.

Hoje, a empresa opera com centros de distribuição em Tampa e Salt Lake City e já captou mais de US$ 100 milhões, segundo a PitchBook.

A jornada da Cirkul é um exemplo concreto de como o conhecimento em finanças corporativas não é uma habilidade reservada aos cargos de CFO. É um diferencial para qualquer profissional que queira liderar, escalar ideias e ocupar posições estratégicas em qualquer setor.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

