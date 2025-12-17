Eles começaram com US$ 2 mil no porão e agora faturam quase US$ 300 mil por ano

Em 2022, ao planejar a festa de um ano do filho, Tayo Lanlehin notou que não havia cadeiras apropriadas e com apelo visual para eventos com crianças no mercado de festas infantis nos arredores de Oakland, Califórnia.

O que parecia apenas uma frustração momentânea se transformou em um insight estratégico. Poucas semanas depois, ela e o marido, Dolu Lanlehin, investiram US$ 2 mil para importar 48 cadeiras infantis, e guardaram tudo no porão de casa.

Nascia ali a Bay Area Kids Rentals, um negócio paralelo que, em 2025, já acumula mais de US$ 295 mil em faturamento anual.

O sucesso financeiro da empresa não foi obra do acaso. Em vez de retirar lucros, o casal optou por reinvestir todos os recursos no próprio negócio, expandindo o portfólio de produtos, a presença digital e a operação.

Com visão estratégica e controle rigoroso das finanças, criaram uma estrutura enxuta e escalável, típica de empreendimentos financeiramente saudáveis. As informações são da CNBC Make It.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Reinvestimento e escala: a fórmula financeira por trás do crescimento

Desde o início, a Bay Area Kids Rentals foi projetada para ser lucrativa. O modelo de negócios se apoia em três pilares sólidos:

Baixo custo fixo

Alta demanda em um nicho premium

Reinvestimento total dos ganhos

Hoje, além de cadeiras infantis, a empresa aluga mini carrinhos de bate-bate, piscinas de bolinhas, estações criativas e móveis temáticos para festas. Todo o portfólio foi expandido com o capital próprio gerado pelas primeiras locações. “Nunca retiramos renda da empresa. Toda receita é reinvestida para ampliar a linha de aluguel”, explicou Dolu, que atua como CFO e COO do negócio, conciliando a função com seu trabalho em tempo integral como head de produto da Chegg Skills, empresa de tecnologia educacional.

A decisão de não distribuir lucros nos primeiros anos é um exemplo clássico de inteligência financeira aplicada ao empreendedorismo. Com isso, o casal construiu um negócio que se autofinancia, reduz riscos de endividamento e aumenta o valuation de forma sustentável.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Organização financeira e divisão de funções: o segredo da eficiência

Mesmo gerando quase US$ 300 mil por ano, a operação da Bay Area Kids Rentals exige apenas cerca de oito horas semanais do casal. O segredo está na estrutura terceirizada, com seis colaboradores autônomos que cuidam de tarefas como transporte, montagem, manutenção e facilitação de oficinas.

Enquanto isso, Tayo e Dolu concentram-se nas áreas estratégicas; ela cuida do marketing, comunicação com clientes e contato com fornecedores; ele, da contabilidade e controle financeiro.

A operação enxuta e bem distribuída permite que ambos mantenham seus empregos principais, sem comprometer a eficiência do negócio paralelo. Mais do que isso, reforça a lógica de otimização do tempo como ativo financeiro, onde cada minuto é alocado com inteligência e impacto.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.