Eles começaram com uma franquia de açaí em outro estado. Hoje, faturam R$ 17 milhões

O mercado de franquias no Brasil cresce puxado por modelos replicáveis e operação padronizada. Mas transformar uma unidade em um negócio escalável segue sendo o principal desafio.

Foi nesse cenário que o casal Charles Vacarin e Edna Vacarin decidiu sair de carreiras consolidadas para apostar em uma franquia de açaí. A fase empreendedora do casal começa em outro estado, longe de casa.

“Sempre pensamos: vamos trabalhar para a gente o quanto trabalhamos para os outros. Vai dar certo”, diz Charles.

Em pouco mais de dois anos, eles saíram de uma única unidade para uma operação com 20 lojas e faturamento de 17 milhões de reais. O plano para 2026 é chegar a 30 milhões apenas com as unidades atuais.

Hoje, o casal projeta entrar na capital gaúcha e abrir a primeira loja nos Estados Unidos, salto que exige estrutura e uma gestão muito diferente da fase inicial.

Do banco para o balcão

Antes de empreender, os dois tinham carreiras estáveis em Chapecó, Santa Catarina, onde moram até hoje. Charles era gerente de pessoa jurídica e Edna construiu uma trajetória no setor financeiro.

A decisão de empreender veio mais por desgaste do que por oportunidade clara.

Eles começaram a analisar franquias, mas esbarraram em modelos que não faziam sentido para o perfil deles. A virada veio quando conheceram a The Best Açaí por indicação.

“Era um negócio que fazia sentido, que estava crescendo rápido e que tinha valores muito próximos dos nossos”, afirma Edna.

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A primeira unidade foi aberta em fevereiro de 2023, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O investimento inicial foi de cerca de 280.000 reais.

Mas a estratégia já começou diferente: eles não queriam apenas uma loja.

“Uma unidade não mudaria nossa vida. A gente precisava de escala”, diz Charles.

Mesmo com o plano de expansão, a franqueadora liberou apenas uma unidade no início.

Como eles estruturaram o crescimento com franquias

O casal decidiu testar o modelo e acelerar rapidamente. Menos de um mês depois da primeira abertura, já estavam assinando o contrato da segunda loja.

Em 2023, chegaram a cinco unidades. As duas primeiras unidades foram compradas com capital próprio, as demais com financiamento bancário.

Em 2024, avançaram para nove. No fim de 2025, atingiram 17 lojas e faturamento de 17 milhões de reais. Hoje, já operam 20 unidades no interior do Rio Grande do Sul.

O ponto de virada: sair da operação

Charles Vacarin e Edna Amarante, franqueados da The Best Açaí (divulgação/Divulgação)

O crescimento, porém, veio com pressão operacional intensa. No início, Edna chegou a passar 45 dias sem voltar para casa para tocar a operação.

O modelo começou a mudar quando o casal percebeu que não conseguiria crescer mantendo a lógica de operação direta.

A solução foi estruturar gestão. Eles passaram a formar gerentes e, depois, promover alguns para supervisores regionais, responsáveis por várias unidades.

“Hoje cada supervisor cuida de seis ou sete lojas. Isso permite que a gente não precise estar em todas ao mesmo tempo”, diz Edna.

Além disso, montaram um escritório em Chapecó, com equipe dedicada a financeiro, RH e marketing. A separação de funções também virou regra dentro da sociedade.

“Se a gente não separar bem, a gente perde três coisas ao mesmo tempo: o casamento, a sociedade e a família”, diz Charles.

Crescer sem tirar dinheiro

Outro ponto central da estratégia foi reinvestir tudo no negócio. O casal não retirou lucros relevantes nos primeiros anos. Pelo contrário: vendeu bens pessoais para financiar a expansão.

“A gente reinveste 100% do que ganha. Isso acelerou muito o crescimento”, diz Charles.

A meta agora é chegar a 40 lojas até o fim de 2027. Se conseguirem manter o ritmo, o negócio pode mais do que dobrar de tamanho nos próximos dois anos.

Mas o próprio fundador resume o dilema do setor.

“No inverno, eu acho que vou quebrar. No verão, acho que vou ficar bilionário”, afirma.

Os próximos passos: Porto Alegre e Estados Unidos

A escolha por cidades do interior não foi por acaso. Eles identificaram regiões com menos concorrência e potencial de crescimento.

Mas esse modelo tem limite. Com poucas cidades disponíveis, a expansão passou a depender de novas estratégias: comprar unidades em repassse e entrar em mercados maiores.

Agora, o foco está em Porto Alegre, onde pretendem abrir até 12 lojas.

“A gente entendeu que em cidade grande não adianta ter uma unidade. Tem que ter presença”, diz Charles.

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Além da expansão no Brasil, o casal foi escolhido pela rede para liderar a entrada nos Estados Unidos. Eles já estão prospectando pontos em Miami. A operação, porém, é mais complexa.

“Aqui tudo leva meses. Licença, obra, aprovação. É um processo completamente diferente do Brasil”, afirma.

A expectativa é abrir a primeira unidade ainda em 2026.

Lições para quem quer empreender

A trajetória traz aprendizados claros, principalmente para quem olha franquias como renda passiva.

Entenda a operação

A primeira lição é entender profundamente a operação.

“Você precisa saber tudo. Do atendimento ao produto. Senão não consegue escalar”, diz Charles.

Tenha clareza

A segunda é ter clareza de objetivo.

“Tem gente que quer uma loja para ter renda. A gente queria crescer. Isso muda tudo”, afirma.

Organize suas finanças

A terceira, e mais crítica, é separar finanças.

“Muita empresa quebra porque mistura dinheiro pessoal com o da empresa”, diz.

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