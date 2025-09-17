Eles ajudam a destravar o fluxo do setor imobiliário — e acabam de receber R$ 30 milhões

No Brasil, o mercado imobiliário sempre foi considerado um dos mais tradicionais e resistentes à transformação digital. Desde o primeiro tijolo colocado até a chave na porta, os processos, especialmente os financeiros, são lentos e afetam tanto as empresas envolvidas quanto o cliente final.

Em 2022, um grupo de empreendedores decidiu buscar uma solução para pelo menos uma parte desse problema complexo. Juntos criaram a CUB, uma fintech que quer facilitar o jeito como o setor imobiliário cobra e recebe pagamentos. Agora, a startup acaba de levantar US$ 5,5 milhões (aproximadamente R$ 30 milhões na cotação atual) em uma rodada Série A, liderada pelos fundos Alexia Ventures e Upload Ventures.

Tentativa e erro

A jornada da CUB começa quatro anos antes — e em outra startup. Leonardo Gasparin, ex PontoFrio.com, e Thais Matoszko, ex Tok&Stok, abriram a startup 1m2 em 2018 na tentativa de digitalizar a compra e venda de terrenos.

A plataforma de lances online não cresceu muito, impactada pela pandemia e um mercado congelado. Ao mesmo tempo, mostrou aos fundadores que o mercado imobiliário realmente carecia de tecnologia, transparência e inovação.

“O setor estava muito aquém em termos de digitalização e governança”, afirma Gasparin. A startup foi vendida para um grupo de investidores, e a dupla se juntou a Fábio Coutinho (Neemu, de ferramentas de busca para e-commerce e adquirida em 2015 pela Linx) e Lucas Zago (Linx, de software de gestão para varejo recentemente adquirida pela Totvs) para encontrar uma nova solução para o setor.

O que a CUB faz?

Fundada em 2022, a CUB desenvolveu uma plataforma para automatizar a cobrança, conciliação bancária e análise de dados financeiros, focada em resolver as dores do mercado imobiliário.

Além disso, a fintech criou o CUB Capital, uma ferramenta que permite às empresas antecipar os recebíveis.

Se, por exemplo, uma loteadora vendeu um terreno em 240 parcelas ao longo de 20 anos, ela pode usar a CUB para "vender" esse direito de recebimento futuro e pegar o dinheiro adiantado.

Assim, conseguem desbloquear o capital necessário para novos projetos. "É um dos maiores desafios da indústria", diz Matoszko.

Até hoje, a fintech já ajudou mais de 400 projetos imobiliários em todo o Brasil, gerenciando 77 mil contratos e movimentando R$ 600 milhões em transações.

O que vem por aí?

Com o aporte de US$ 5,5 milhões, a CUB planeja expandir a base de clientes, melhorar a integração com sistemas ERP e expandir principalmente o CUB Capital. Assim, mais loteadoras e incorporadoras terão acesso ao crédito.

"Com esse novo aporte, vamos fortalecer nossa presença em mercados estratégicos e continuar a construir a infraestrutura", afirma Gasparin.

Além disso, a fintech está preparada para aumentar seu time e lançar novas ferramentas financeiras, como ferramentas mais avançadas de monitoramento de recebíveis e governança.