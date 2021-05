Electrolux quer ouvir ideias sobre futuro dos eletrodomésticos e das casas

Com pontos que passam pela sustentabilidade dos seus eletrodomésticos, a Electrolux divulgou nesta quarta-feira o programa "Better Living". A ideia da multinacional é impactar as pessoas com melhor alimentação, melhores cuidados com as roupas e melhor ambiente doméstico.

Para isso, a empresa publicou uma carta aberta aos jovens, convidando-os a explorar soluções para futuras casas sustentáveis. O objetivo é conhecer melhor os sonhos e preocupações dos jovens, para poder oferecer soluções adequadas às suas necessidades deles com o ano de 2030 em vista.

Os jovens selecionados trabalharão junto do centro de inovação da empresa. Segundo a Electrolux, a ideia é buscar ideias das próprias pessoas que dentro de uma década estarão montando seus próprios lares.

“Queremos ouvir aqueles que irão estabelecer suas próprias casas em um futuro próximo. Quais são seus anseios e sonhos quando pensam a respeito de suas vidas daqui a dez anos? Suas aspirações, escolhas e comportamentos desempenharão um papel importante na formação da evolução de uma vida melhor. Queremos que aqueles que são donos do futuro façam parte da sua criação. Assim, aproveitamos a oportunidade para descobrir agora o que em 2030 poderemos fornecer de soluções sob medida para suas necessidades", diz Jonas Samuelson, CEO da Electrolux.

Na carta aberta, assinada pelo CEO Jonas Samuelson, a Electrolux convida os jovens entre 15 e 20 anos de idade a se juntarem ao time de mudança. Os jovens selecionados serão então acompanhados por alguns dos mais influentes agentes de mudança de hoje para ajudar a explorar soluções para uma vida melhor em 2030.

Como parte da mesma iniciativa, a Electrolux realizará uma pesquisa global na qual jovens entre 15 e 20 anos serão questionados sobre como eles imaginam suas futuras casas sustentáveis. Os resultados da pesquisa e das sessões com o time de mudança serão utilizados pela Electrolux em seu esforço para criar inovações para uma vida melhor.

Veja como se inscrever neste link.