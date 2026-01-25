Ele virou advogado aos 52 e inspirou os filhos a criarem um dos escritórios que mais crescem no país

Muita gente acredita que já passou da hora de mudar de rumo profissional ou empreender. Mas histórias como a de Ciro Rocha mostram que essa barreira pode ser mais psicológica do que real.

Contador de formação, ele decidiu cursar direito aos 47 anos.

“A gente achava que era uma crise dos 50 anos, mas ele foi lá, se formou com destaque e passou na OAB aos 52”, conta o filho, Victor Hugo.

A decisão do pai inspirou os irmãos Vanessa Rocha e Victor Hugo Scandalo Rocha a fundarem seu próprio escritório de advocacia — e, com o tempo, transformá-lo em um negócio em expansão.

Fundada em 2014 em Londrina, no Paraná, a Rocha & Rocha Advogados tem hoje cerca de 500 clientes ativos e planeja manter cada um deles por meio de um atendimento próximo, personalizado e contínuo.

Especializado em direito tributário, o escritório atua em modelo full service para grandes contribuintes, atendendo empresas em todo o Brasil. Embora tenha estrutura local, a atuação é nacional, com equipes que acompanham clientes onde quer que estejam.

A proposta vai além das conhecidas recuperações tributárias. A Rocha & Rocha se posiciona justamente no espaço que muitos evitam: o dia a dia do contribuinte, as dúvidas recorrentes, as fiscalizações complexas e as decisões que exigem resposta rápida, técnica e segura em um sistema tributário cada vez mais instável.

Origem familiar

Os idealizadores do negócio são os irmãos Vanessa Rocha, 39 anos, formada em direito em 2009 e também em contabilidade, e Victor Hugo Scandalo Rocha, 34, advogado com especializações em planejamento e contabilidade tributária.

No início, o escritório funcionava de forma mais familiar. A virada veio pouco antes e durante a pandemia, quando a empresa passou por um processo profundo de profissionalização.

A partir de 2020, a Rocha & Rocha Advogados deixou de ser apenas um escritório familiar para se estruturar como uma empresa, com gestão, processos, metas e estratégia de crescimento bem definidos.

Sócios, os irmãos ocupam papéis complementares na operação. Vanessa Rocha é a CEO e responsável pela condução e gestão do negócio do ponto de vista estratégico.

Victor Hugo atua como diretor comercial e de expansão, liderando inovação, relacionamento com clientes e crescimento geográfico.

Ciro, por sua vez, atua em casos extremamente complexos, especialmente em auditorias e grandes fiscalizações.

Modelo próprio

Um dos principais diferenciais da Rocha & Rocha está justamente na forma como atende os clientes. A companhia adota uma advocacia de proximidade, com grupos de trabalho e uma relação direta entre advogado e empresa atendida.

Os sócios explicam que, enquanto muitos escritórios trabalham com até 50 clientes por advogado, a Rocha & Rocha limita esse número a cerca de cinco, no máximo seis, garantindo conhecimento profundo do negócio e respostas alinhadas à realidade de cada empresa.

A cultura interna segue a mesma lógica de cuidado e respeito. Dos 13 líderes atuais da empresa, 11 começaram como estagiários, muitos com seis, sete ou até oito anos de trajetória dentro do escritório.

A hierarquia, contam os irmãos, não é de cargo, mas de conhecimento.

“Quem domina o caso lidera”, diz Victor Hugo.

O ambiente é aberto, sem salas fechadas, com relações transparentes e colaboração constante, rompendo com o modelo tradicional da advocacia.

O crescimento é fruto dessa estratégia. Em 2020, o escritório tinha 13 funcionários e saiu da pandemia com quase 40. Em 2025, chegou a cerca de 105 profissionais e a expectativa é encerrar 2026 com aproximadamente 140.

Planos de expansão

O ano passado marcou uma expansão de cerca de 70% na receita, resultado de decisões tomadas ao longo de 2022, 2023 e 2024, que começaram a maturar e gerar retorno.

Todas essas decisões fizeram com que a companhia entrasse pela primeira vez no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, na categoria de empresas que faturaram entre R$ 5 milhões e R$ 30 milhões. Em 2024, teve uma receita de R$ 10,8 milhões, 107% a mais que em 2023, quando faturou R$ 5,2 milhões.

Para este ano, o foco é consolidar as filiais de Brasília, aberta em 2023, e de São Paulo, inaugurada em 2025, além de avaliar a expansão para Curitiba.

Com uma carteira construída majoritariamente por indicação, os sócios da Rocha & Rocha Advogados têm em mente que, a partir da base sólida de clientes que conquistaram, é preciso crescer com responsabilidade.

Para eles, a verdadeira expansão não está na escala indiscriminada, mas na confiança construída todos os dias.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.