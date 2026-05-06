Ele vendia tripas. Hoje, fatura R$ 18 milhões ajudando açougues a crescer

A Vila Nova Casing fornece insumos, equipamentos e suporte especializado para a produção de carnes e embutidos, atendendo desde pequenos açougues até grandes frigoríficos.

Para 2026, a empresa prevê crescer entre 20% e 30%, principalmente com a formação de um novo time de televendas, responsável por expandir a atuação para além do Paraná, especialmente nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

No ano passado, faturou R$ 17,8 milhões e ganhou destaque nacional ao entrar no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, quando registrou receita operacional líquida de R$ 12 milhões em 2024, 8% a mais que nos 12 meses anteriores.

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Natural de Apucarana, no norte do Paraná, onde vive até hoje, Alfredo Viol Neto, de 46 anos, fundou a empresa em 1998, logo quando atingiu a maioridade. Formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão financeira e contábil, possui diversos cursos nas áreas de engenharia de alimentos, finanças, auditoria, gestão empresarial e gestão de pessoas.

Diferentemente de muitos empreendedores, a entrada no empreendedorismo não foi planejada. Aos 18 anos, Neto recebeu um incentivo do pai, que trabalhava no setor de tripas, insumo essencial na produção de embutidos.

"Ele me chamou para vender tripas. Na época, eu era muito tímido e assalariado. Mas fui pegando gosto até perceber que pequenas vendas já igualavam a renda que eu tinha", conta.

Em um dado momento, porém, Neto não recebeu pelo trabalho feito e, frustrado, utilizou o CNPJ da mãe e a garagem da casa da família para começar o próprio negócio.

O primeiro lote de mercadorias foi adquirido com um cheque para 30 dias, o que trouxe uma pressão para vender rápido e honrar o compromisso. Esse ciclo de compra, venda e reinvestimento se repetiu diversas vezes até dar origem à empresa de fato.

Em 2005, surgiu uma oportunidade que fez o negócio evoluir. Neto assumiu a representação de uma fabricante de condimentos no Paraná e, por isso, teve de ampliar a equipe, que até então era formada apenas por ele, e criar um nome para a empresa: Vila Nova Casing. "Vila Nova" porque é o bairro onde cresceu, onde foi o primeiro "escritório" e onde mora até hoje; e casing, que em português significa envoltório utilizado na fabricação de embutidos.

Desde então, a Vila Nova Casing evoluiu de uma revenda de tripas e acessórios para uma empresa com atuação ampla no setor. Hoje, comercializa condimentos, especiarias, aditivos, embalagens, máquinas, equipamentos, peças, vestimentas e acessórios para açougues e frigoríficos. O portfólio ultrapassa 1 mil itens e atende todas as etapas da produção de carnes e embutidos.

Conhecimento técnico como diferencial

Faz tempo que o principal diferencial da Vila Nova Casing deixou de ser apenas a venda de bons produtos. Com o passar do tempo, virou o conhecimento técnico aplicado ao cliente.

Segundo Neto, foi aberto um departamento técnico especializado que atua dentro das operações dos clientes, diagnosticando e solucionando dores e sugerindo melhorias. "Esse suporte inclui desde a formulação de temperos até orientações sobre processos produtivos e adequação à legislação", diz.

Atualmente, a Vila Nova Casing conta com 40 funcionários e uma base de mais de 1.200 clientes ativos, dos quais 10% são grandes frigoríficos de produção em larga escala, e o restante composto por empresas de médio porte e pequenos produtores.

A maior parte da carteira ainda está concentrada no Paraná, que responde por cerca de 70% do faturamento, mas a empresa já atende todo o Brasil, principalmente por meio dos canais digitais. Há ainda uma demanda crescente nas regiões Norte e Nordeste. "Acredito que seja pela carência de fornecedores especializados e pela busca por produtos de qualidade", sugere.

Questionado sobre os desafios da operação, o fundador afirma que a forma de vender passou por mudanças importantes nos últimos seis anos. Se no início o modelo era o boca a boca e visitas presenciais, hoje canais como redes sociais e aplicativos de mensagem têm papel central no atendimento.

"Muitos clientes utilizam o site para conhecer o portfólio, mas preferem finalizar a compra por meio de atendimento direto", diz.

A velocidade das mudanças também exige adaptação constante e investimento em novas ferramentas. A empresa já utiliza soluções de inteligência artificial em algumas etapas da operação, principalmente no atendimento, e criou uma função dedicada exclusivamente a testar e implementar novas tecnologias em áreas como comercial, logística e financeiro.

Além disso, o consumidor final se tornou mais preocupado com saúde e, com isso, mais exigente. Isso impacta diretamente os clientes da empresa, que precisam oferecer produtos melhores. "A forma de consumo mudou, com maior demanda por porções menores e alimentos de preparo rápido, por exemplo. Tivemos de adaptar as linhas de produtos", comenta.

Mesmo com essas transformações, o crescimento da empresa foi orgânico, avalia Neto. "Meu estilo é conservador. Sou de arriscar pouco", conta, mostrando que não vê problema em crescer, organizar a casa para, então, continuar avançando. Esse ritmo também permitiu consolidar processos internos e formar uma equipe estável, com funcionários com mais de uma década de empresa.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.