Ele vendia bananada no ônibus. Hoje fatura R$ 400 milhões com imobiliária no Rio de Janeiro

O mercado imobiliário carioca alcançou R$ 14,2 bilhões em vendas em 2025, segundo a Brain Inteligência Estratégica para a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-RJ).

Uma empresa voltada para o mercado imobiliário de luxo no Rio de Janeiro tem aproveitado o aquecimento do setor e alcançou R$ 400 milhões de faturamento no último ano. Agora, quer crescer 70%, expandindo a atuação em mais bairros e chegando a novas cidades.

A Okre Imóveis nasceu em 2022 e vem atuando nos bairros do Leblon, Ipanema, Flamengo e Copacabana.

Neste ano, a empresa chegou a João Pessoa (PB) e também iniciou operação em São Paulo (SP). Na mira, está a abertura de três lojas este ano, entre novos bairros cariocas e novas cidades.

Da venda de doces ao mercado de luxo

Paulo Dornelle começou a vida empreendedora cedo. Como precisava ajudar a família em casa, aos 14 anos vendia bananada em ônibus.

“No meu primeiro dia, vendi três ou quatro até o fim da tarde e voltei para casa com o bolso cheio de moedas. Fiquei muito feliz — foi minha primeira experiência”, diz Dornelle.

Aos 17 anos, deixou as vendas de lado por uma oportunidade de emprego: uma vaga de pedreiro na zona sul do Rio de Janeiro. Foi nessa experiência que conheceu a profissão de corretor de imóveis.

Depois de entrar em contato com o gerente de uma imobiliária da região, conseguiu uma vaga aos 18 anos. A experiência com vendas nos ônibus, somada ao conhecimento de construção, resultou em sucesso no cargo.

“No final daquele ano, eu já era o primeiro vendedor da empresa”, afirma o empreendedor.

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Ele se especializou em direito imobiliário e, em seis anos, ocupou o cargo de diretor da companhia, onde trabalhou entre 2002 e 2015.

Em 2015, deixou o cargo para criar uma imobiliária. Foram sete anos nessa empresa, com foco em vendas no bairro do Leblon. A sociedade, no entanto, acabou não dando certo.

Deixou o negócio com pouco dinheiro para começar do zero — nasceu a Okre Imóveis, em 2022, dentro de um coworking com mais quatro pessoas. “Para começar, recorri ao cheque especial e ao cartão de crédito”, lembra.

“Comecei pequeno, mas já com mentalidade de empresa grande, estruturando áreas como marketing e jurídico desde o início, mesmo com poucas pessoas”, diz.

O marketing, por exemplo, foi um dos principais motores de crescimento da empresa. A aposta foi nas redes sociais, com publicações que mostram a versatilidade e o estilo de vida dos bairros, e não apenas os imóveis.

Em seis meses, a empresa mudou para um escritório próprio e já contava com 10 colaboradores. Hoje, a Okre soma cinco lojas e cerca de 180 colaboradores.

No Rio de Janeiro, a empresa concentra sua atuação em bairros da zona sul, como Leblon, Ipanema, Flamengo e Copacabana, considerados alguns dos mercados mais valorizados do país. O foco está no segmento de alto padrão, com tíquete médio entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões.

Apesar de também negociar imóveis acima desse valor, incluindo unidades que ultrapassam R$ 10 milhões, a maior parte do volume está concentrada nessa faixa intermediária do luxo, que combina liquidez e demanda constante.

Marketing digital e atendimento personalizado

O posicionamento da Okre no segmento de alto padrão passa por uma estratégia que vai além da intermediação tradicional. A empresa aposta na construção de marca e na valorização do estilo de vida dos bairros onde atua.

Nas redes sociais, por exemplo, o foco não está apenas nos imóveis, mas na experiência de viver em regiões como Leblon e Ipanema, destacando comércio, serviços e rotina local.

Segundo o empreendedor, a proposta é romper com o modelo tradicional do corretor e oferecer uma experiência mais personalizada. “A gente trata cada cliente como único e dá liberdade para ele escolher com quem quer ser atendido”, diz.

Apesar do crescimento acelerado, o setor impõe desafios constantes. “O desafio é estar sempre atualizado e mostrar que, mesmo em momentos de crise, o imóvel continua sendo um investimento seguro”, afirma.

Para isso, ele aposta no treinamento da equipe. “Isso exige um profissional preparado. Por isso, a gente investe muito em treinamento e na construção de corretores de alta performance”, completa.

Expansão para novos mercados

Com a operação consolidada no Rio de Janeiro, a Okre iniciou seu movimento de expansão para outros mercados. A empresa começou a operar há cerca de um mês em João Pessoa (PB) e em São Paulo (SP), duas praças com perfis distintos.

Na capital paraibana, a aposta está no crescimento acelerado do mercado local. “É uma cidade em expansão, que tem gerado muitas oportunidades”, afirma Dornelle.

Já em São Paulo, o cenário é mais desafiador. “É um mercado extremamente competitivo, mais técnico. É um dos maiores desafios que eu tenho hoje”, diz.

Mesmo assim, a estratégia da empresa se mantém baseada em conexão e atendimento. “Eu acredito que esse modelo pode se instalar em qualquer lugar, porque esse ainda é o gap do mercado”, afirma.

Para os próximos anos, a companhia avalia novas praças, como Espírito Santo, Minas Gerais e cidades do Sul do país, além de seguir expandindo no próprio Rio de Janeiro.

O crescimento projetado de 70% deve ser impulsionado pela combinação de novas unidades, amadurecimento das operações recentes e investimento em marketing e capacitação do time.

“A gente tem melhorado nossas estratégias de marketing, investido em treinamento e ampliado a captação de imóveis. A tendência é continuar crescendo com o que já construímos”, diz.

Mesmo diante de um cenário global de incertezas, o empreendedor vê o mercado imobiliário como uma alternativa segura para investidores. “Em momentos de crise, as pessoas buscam segurança. E o imóvel continua sendo um dos ativos mais seguros que existem”, afirma.

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