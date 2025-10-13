Ele vendeu sua empresa por US$ 54 milhões e agora aposta em IA como futuro

Brandon Harris lança Invested Inc, que usa Inteligência Artificial e dados alternativos (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11h07.
Brandon Harris, empresário do setor de mídia, está canalizando o sucesso de sua primeira startup para um ambicioso projeto de tecnologia financeira.
Após vender sua empresa de mídia esportiva, a Playmaker, por US$ 54 milhões para a Better Collective, Harris decidiu investir US$ 700.000 de seu próprio capital na Invested Inc, uma plataforma que pretende usar inteligência artificial (IA) para transformar a maneira como o mundo investe.
Harris, que se descreve como um "viciado em propósito", fundou a Invested Inc com a missão de tornar as ferramentas de IA e as estratégias sofisticadas, antes restritas a profissionais de Wall Street, acessíveis ao público em geral. Ele observou a crescente "descentralização" da mídia financeira, onde investidores buscam informações em redes sociais, e o aumento de fraudes e "meme stocks".
"O clima de investimento é muito diferente agora", afirma Harris. "As formas clássicas de avaliar oportunidades estão se tornando desatualizadas."
A Invested Inc foi construída em três pilares:
Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37
Harris demonstrou seu compromisso com a tese ao investir não apenas seu capital, mas também US$ 60.000 em um experimento público:
Confiante no futuro, Harris rechaça a ideia de que a IA no mercado financeiro seja uma bolha, como nos anos 90. "Eu acho que é o futuro", conclui. "a IA mudar tudo para todos — de maneiras que não podemos nem imaginar agora."
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga