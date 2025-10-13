Ele vendeu sua empresa por US$ 54 milhões e agora aposta em IA como futuro

Brandon Harris, empresário do setor de mídia, está canalizando o sucesso de sua primeira startup para um ambicioso projeto de tecnologia financeira.

Após vender sua empresa de mídia esportiva, a Playmaker, por US$ 54 milhões para a Better Collective, Harris decidiu investir US$ 700.000 de seu próprio capital na Invested Inc, uma plataforma que pretende usar inteligência artificial (IA) para transformar a maneira como o mundo investe.

Da mídia esportiva à inovação financeira

Harris, que se descreve como um "viciado em propósito", fundou a Invested Inc com a missão de tornar as ferramentas de IA e as estratégias sofisticadas, antes restritas a profissionais de Wall Street, acessíveis ao público em geral. Ele observou a crescente "descentralização" da mídia financeira, onde investidores buscam informações em redes sociais, e o aumento de fraudes e "meme stocks".

"O clima de investimento é muito diferente agora", afirma Harris. "As formas clássicas de avaliar oportunidades estão se tornando desatualizadas."

A Invested Inc foi construída em três pilares:

Aquisição de plataforma de IA: Harris adquiriu uma plataforma que integra múltiplas APIs, incluindo uma da OpenAI. Esta ferramenta, chamada AltIndexes, gera uma pontuação de 1 a 100 para ações, baseada em mais de 100 pontos de dados não convencionais, como menções no Reddit, tweets e até postagens de emprego no Glassdoor; Criação do braço de mídia: aplicando sua experiência na Playmaker, Harris desenvolveu newsletters e conteúdo multimídia voltados a diferentes perfis de investidores — desde os sofisticados até os iniciantes e entusiastas de criptomoedas. A meta é gerar receitas por meio de patrocínios e assinaturas; Produto final (Hero Product): a fase final é o lançamento de um "gerente financeiro de IA no bolso", uma ferramenta conversacional que combinará as pontuações de IA, sugestões de ações e análises personalizadas do portfólio do usuário.

Aposta no algoritmo

Harris demonstrou seu compromisso com a tese ao investir não apenas seu capital, mas também US$ 60.000 em um experimento público:

Seis contas de investimento: o empresário criou seis contas de US$ 10.000 cada, cujas carteiras são montadas exclusivamente com base nas pontuações do AltIndexes .

cada, cujas carteiras são montadas exclusivamente com base nas pontuações do . Objetivo: provar o valor do algoritmo no mercado real. Harris afirma que, mesmo que os portfólios não superem o S&P 500, os dados servirão para refinar o sistema.

Confiante no futuro, Harris rechaça a ideia de que a IA no mercado financeiro seja uma bolha, como nos anos 90. "Eu acho que é o futuro", conclui. "a IA mudar tudo para todos — de maneiras que não podemos nem imaginar agora."

