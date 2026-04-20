Ele vai faturar R$ 44 milhões com negócio para brasileiro investir no 'sonho americano'

“Enquanto o Brasil constrói casas para durar, os Estados Unidos constroem para performar”, afirma o empresário Júlio Monteiro.

Foi com essa mentalidade que o carioca Monteiro, conhecido por investir no mercado de franquias, fundou a Bravita Homes, incorporadora especializada no real state norte-americano. Atraindo clientes do Brasil, a empresa organiza desde o plano de negócios até a entrega das chaves.

“O brasileiro está cada vez mais atento às oportunidades de construir um portfólio sólido fora do país. Nossos clientes ”, afirma Monteiro.

A Bravita foi criada no ano passado e atua em parceria com uma construtora local para levar imóveis na Flórida, Geórgia e Texas. O objetivo é conectar investidores brasileiros ao setor de construção de imóveis comerciais e residenciais, transformando estruturas de madeira em rendimento em dólar.

A meta da Bravita é alcançar um faturamento direto de 9 milhões de dólares em 2026 - equivalente a R$ 44,9 milhões na cotação atual. No total, o volume de negócios movimentado pela empresa e seus clientes deve chegar a 30 milhões de dólares por ano, projeta o empresário.

Como funciona o hub de negócios da Bravita

Advogado de formação, Monteiro trabalhou na Oi Telecomunicações antes de migrar para o empreendedorismo. Consolidou sua carreira no setor de franquias e é vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising no Rio de Janeiro (ABF-Rio). Com vivência nos Estados Unidos há uma década, o executivo hoje combina a experiência em gestão de pessoas e expansão de marcas com o desenvolvimento de negócios da Bravita.

O modelo de trabalho da incorporadora funciona como um centro de serviços e planejamento. O cliente apresenta seus objetivos em uma reunião inicial e o time de analistas desenha um plano que inclui o estudo das áreas com maior potencial e as opções de financiamento. A empresa acompanha todas as fases, desde a identificação do terreno até a inauguração do projeto arquitetônico.

Para quem mora no Brasil e investe à distância, o suporte funciona como um serviço de concierge, diz Monteiro. O dono da obra tem acesso a uma conta onde acompanha o progresso por meio de fotos, vídeos e relatórios enviados a cada quinze dias.

“Esse suporte dá total segurança. Às vezes o investidor não tem familiaridade com a língua inglesa ou não tem tempo de acompanhar de perto”, explica o executivo.

Julio Monteiro, fundador e CEO da Bravita Homes: empresa projeta movimentar 30 milhões de dólares em negócios até 2026, conectando investidores brasileiros ao mercado imobiliário americano. (Bravita Homes/Divulgação)

Qual é o perfil do investidor e as metas financeiras

A maioria das pessoas que procuram o serviço da Bravita - cerca de 97% - são investidores focados em ganhar dinheiro com a valorização e a revenda do imóvel.

O público é formado, principalmente, por moradores do Sul e Sudeste do Brasil, com patrimônio consolidado, que buscam proteger o capital em uma moeda forte. Apenas 3% dos clientes são pessoas que pretendem, de fato, morar na casa construída.

Julio Monteiro explica que é possível começar a construir patrimônio nos Estados Unidos com menos de 100 mil dólares. “Investir nos Estados Unidos não é apenas uma forma de proteger o patrimônio, mas também de gerar renda em uma moeda forte e previsível”.

Foco em revenda e estratégia de mercado

A empresa não trabalha com casas de férias ou para aluguel de curta duração, as chamadas vacation homes. O foco é estritamente na construção para venda rápida. A estratégia de mercado da Bravita é aproveitar momentos em que o dólar apresenta certa queda, o que torna os ativos imobiliários mais baratos para o capital estrangeiro.

“Os compradores internacionais conseguem acelerar as decisões com essa queda, que é uma política para atrair investimento estrangeiro”, diz Monteiro.

Atualmente, a Bravita tem 28 projetos em andamento, sendo que 60% dos investidores possuem mais de um projeto com a empresa. Desde que a marca foi criada, já entregou cinco obras. A construtora parceira, por sua vez, soma mais de 50 entregas ao longo de sua trajetória no mercado americano.

“A gente identifica regiões de alto crescimento. Vamos ao encontro de um retorno financeiro justo e verdadeiro para os investidores”.

Quais são os prazos e os métodos de construção

Monteiro diz que uma das principais distinções entre as obras no Brasil e nos Estados Unidos é o material e o tempo de execução. Enquanto no Brasil o uso de tijolos e concreto é o padrão, o que leva cerca de 24 meses para terminar uma casa, nos Estados Unidos o sistema utiliza estruturas de madeira ou aço, o wood frame e o steel frame. Isso permite que uma residência fique pronta em um período de oito a dez meses.

A construção americana é industrializada e padronizada. As peças chegam prontas para a montagem, o que diminui a necessidade de muita mão de obra no canteiro.

“Nos Estados Unidos, você tem muita concorrência e sabe que se errar um detalhe, você perde o cliente”, analisa Monteiro.

A Bravita utiliza essa engenharia americana, mas aplica um estilo de design brasileiro para tornar os modelos mais modernos.

Expansão e internacionalização de marcas

Além da construção de casas, a empresa atua na expansão de marcas brasileiras no exterior. Como Julio Monteiro tem experiência no setor de franquias desde 2010, a Bravita também faz o plano de expansão para redes que desejam abrir unidades nos Estados Unidos. O serviço inclui desde o estudo do público consumidor até a entrega da loja pronta para funcionar.

“Muitos empreendedores chegam com a ideia de comprar um imóvel, mas acabam descobrindo que é possível abrir um negócio rentável nos Estados Unidos com estrutura profissional”, afirma.