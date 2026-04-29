Ele trocou o trabalho na pesca por um império de 13 milhões de dólares com capital próprio

A história de Jack Ng não é apenas um relato de superação pessoal; é um estudo de caso sobre alocação de capital de risco e mobilidade social.

Vindo de um arrozal chinês sem eletricidade, Ng desembarcou nos EUA aos 12 anos, enfrentando a barreira linguística que o deixava à deriva no sistema educacional.

Sem diploma, ele percebeu cedo que sua ascensão não viria da academia, mas do trabalho braçal em setores de alta periculosidade e alta remuneração.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

O "bootstrapping" no Alasca: o custo da liberdade

Para abrir um negócio próprio, Ng buscou o Mar de Bering — um dos ambientes de trabalho mais hostis do planeta. Como pescador em alto mar, ele se submeteu a uma rotina de exaustão:

Jornada: 12 horas de trabalho por 12 horas de descanso, em ciclos de três meses.

O Ativo: A economia de cada incursão rendia cerca de US$ 15.000 .

O Resultado: Após dois anos de privação e enjoo marítimo, ele acumulou US$ 60.000.

No mundo das finanças, isso é chamado de bootstrapping: usar recursos próprios para financiar a fase inicial (seed) de uma empresa, evitando dívidas bancárias ou diluição societária precoce.

A sucessão e o valor do trabalho

O olhar de Ng para o futuro é pragmático. Embora deseje que seu filho de 22 anos assuma o grupo, ele impõe uma barreira de entrada baseada na vivência operacional: para liderar, é preciso primeiro saber lavar a louça.

"Uma coisa é saber administrar um negócio, mas se você vai ter um restaurante, também precisa saber cozinhar e limpar. Tem que estar pronto para arregaçar as mangas."

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.