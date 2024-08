Ele trocou a vida de concursado para comandar uma cafeteria. Hoje, fatura em torno de R$ 2 milhões

Advogado por formação, Helio Zancopé nasceu em São Paulo, mas fez carreira na área de administração e em Goiânia, capital de Goiás. Aos 35 anos, ele estava em um momento delicado profissionalmente, se sentindo estagnado e ansiando por mudanças. Após 4 anos e meio trabalhando no maior hospital de urgências da cidade, a falta de perspectivas de crescimento o fez pensar sobre alçar um voo solo.

Com a experiência administrativa, ele foi convidado em fevereiro de 2020 para atuar como chefe da administração de um negócio bem diferente daquele com o qual estava acostumado: uma cafeteria. A ideia era que Helio encabeçasse a gerência da cafeteria para organizar o financeiro da empresa.

A afinidade foi tanta que ele decidiu assumir o negócio e se tornou o proprietário em 2021. “Desde o começo, eu fui para a linha de frente, fazer atendimento de clientes no balcão, ser operador de caixa e conhecer a realidade do café. Eu queria saber de todos os processos e conhecer no dia a dia como a operação acontecia”, afirma.

O Zan Café começou com um quiosque de 20m² aberto em dezembro de 2019, aproveitando uma área não explorada no térreo de um dos maiores edifícios comerciais da cidade. Localizado no coração da zona oeste de Goiânia, tinha como objetivo servir cafézinho e pão de queijo para os profissionais que trabalham no prédio.



Depois de assumir como proprietário, Helio viu a demanda explodir. Em 2022, o empreendimento passou a ocupar uma outra sala, onde o empreendedor estruturou um salão de refeições climatizado para atender os clientes, além de construir uma cozinha industrial do zero.

Cardápio adaptado ao cliente

Na interação entre a cafeteria e os clientes, a empresa foi se adaptando e aprimorando o cardápio, oferecendo rápidas e práticas para as necessidades do dia a dia agitado de empresários, advogados, dentistas, professores e servidores públicos.

De início, entraram os pratos executivos para almoço, movimento logo acompanhado por um cardápio com salada de folhas e frango grelhado a um preço muito atrativo e abaixo da concorrência para fidelizar os clientes.

A receptividade foi tão boa que em pouco tempo, tiveram que diversificar as saladas, introduzir mais proteínas como carne desfiada e o famoso arroz com feijão.

Com uma estrutura pequena, a equipe precisava fazer milagres para conduzir a operação. “Era urgente adequar toda a estrutura de cozinha e ampliar o estoque, para que pudéssemos sustentar esse crescimento do cardápio”, diz Zancopé.

O impulso para crescer

Na escalada de crescimento da empresa, Helio percebeu que precisava de apoio financeiro para obter mais capital de giro. Foi quando encontrou o fundo de impacto Estímulo, com o qual pegou o valor de R$75 mil.

Os recursos foram usados para a aquisição de equipamentos de cozinha, ampliação do estoque, que dobrou de tamanho, e também para adequações internas e melhorias do espaço.

Outro ponto fundamental para o Zan Café foi que esse capital de giro deu sustentação para as contratações. Hoje, a empresa conta com um time de 14 pessoas, responsáveis por oferecer as principais refeições do dia a dia: do café da manhã, passando pelo almoço e até o lanche da tarde.

O cardápio tem o tradicional pão de queijo com café coado, biscoitos assados e salgados como enroladinhos, mistos quentes, sanduíches naturais sucos, vitaminas e cremes, mas também tapiocas, omeletes e crepes. E ainda as opções de almoço executivo de segunda a sexta.

Números em alta

Em 2021, no primeiro ano do empreendedor no comando da operação, o negócio fechou com um faturamento de R$ 534,6 mil, mais do que o dobro de 2020 - no primeiro ano da pandemia, a empresa ficou 4 meses sem operar.

Nos últimos dois anos, a Zan Café conseguiu manter um ritmo acelerado e registrou R$ 1.509 milhão em 2023. A projeção agora é de crescer 20%, se aproximando dos R$ 2 milhões.

O próximo passo em estudo é a abertura de uma segunda unidade em Goiânia. O convite já chegou para fazer a instalação de um novo prédio comercial, a ser inaugurado em 2025. Só falta Zancopé bater o martelo. Talvez um cafézinho ajude na definição.