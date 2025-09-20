Negócios

Ele trabalhava 90 horas semanais para economizar para seu negócio – hoje tem fortuna de US$ 9,5 bi

Todd Graves superou rejeições iniciais para transformar um plano desacreditado em um império bilionário; veja qual foi a habilidade mais importante para o sucesso nos negócios

Todd Graves: como transformar rejeições em um negócio bilionário (Sean Gardner | Getty Images Entretenimento | Getty Images)

Da Redação
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 05h00.

Imagine apresentar um plano de negócios em uma aula de graduação, receber a pior nota possível e, ainda assim, transformar aquela ideia “impossível” em um império bilionário. Foi exatamente isso que Todd Graves e Craig Silvey enfrentaram quando propuseram a criação de um restaurante no sul da Louisiana que vendesse apenas um item: pedaços de frango frito.

Mas o que muitos não viram naquele momento foi o potencial que levaria Graves a conquistar um lugar na lista Forbes 400, como uma das pessoas mais ricas da América, com um patrimônio de que ultrapassa os US$ 9 bilhões.

Para alcançar esse feito, segundo informações da CNBC, Graves teve que começar do zero – e suar a camisa, literalmente. Quando sua ideia foi rejeitada por diversos bancos e investidores, ele decidiu fazer o que poucos fariam: arregaçou as mangas e trabalhou 90 horas por semana em uma refinaria de petróleo na Califórnia, economizando cada centavo para abrir o seu negócio.

Com o dinheiro próprio e mais alguns empréstimos de amigos, familiares e uma pequena ajuda da Small Business Administration, Graves conseguiu abrir a primeira unidade do Raising Cane’s Chicken Fingers em 1996.

O que começou como uma ideia subestimada e cheia de rejeições se transformou em uma rede internacional com mais de 800 lojas e US$ 3,7 bilhões em vendas líquidas no ano passado. E, ao contrário de muitos empresários que optam por vender parte de suas ações ou abrir capital na bolsa, Graves continua a manter o controle de mais de 90% da empresa.

"Se as pessoas dizem que algo não pode ser feito, isso me dá ainda mais motivação para provar o contrário"afirmou Graves aos alunos da Nicholls State University

E não há dúvidas de que ele fez exatamente isso.

Qual a chave para o sucesso de Todd Graves?

Quando falamos sobre construir um negócio de sucesso, economizar dinheiro é apenas o ponto de partida. Graves é a prova de que, além de cortar gastos e acumular capital, é fundamental ter um domínio profundo sobre finanças para garantir a sustentabilidade e o crescimento de um empreendimento.

Embora Todd tenha trabalhado 90 horas por semana em uma refinaria de petróleo para economizar o capital inicial de seu restaurante, foi sua habilidade de gerenciar recursos que fez a verdadeira diferença.

Graves não só conseguiu poupar dinheiro, mas soube onde investir e como estruturar o negócio para gerar o retorno necessário para seguir em frente. Essa visão estratégica é o que separa os empreendedores que apenas economizam daqueles que realmente prosperam.

Portanto, a lição é clara: para qualquer empresário, dominar as finanças vai além de apenas cortar custos. É sobre saber gerenciar e alocar recursos de forma estratégica, calcular riscos e tomar decisões embasadas.

Graves não apenas poupou dinheiro trabalhando arduamente, mas se tornou um mestre em gerir esses recursos, transformando economias suadas em um império de US$ 9,5 bilhões.

Mas como desenvolver essa habilidade?

