Ele se demitiu da Apple; ela, do mercado financeiro. Hoje, têm empresa que ganha US$ 300 mil por ano

No universo dos esportes de inverno, onde grandes marcas dominam o mercado há décadas, dois empreendedores conseguiram criar um negócio disruptivodo zero atacando uma das principais dores dos atletas da neve.

Cristina Ashbaugh e seu marido, Kelly McGee, fundaram a Yardsale, uma marca de bastões de esqui com design diferenciado. Eles viram sua ideia crescer rapidamente, atingindo US$ 100 mil em vendas no primeiro mês e US$ 300 mil ao final do primeiro ano — isso tudo em um setor onde a temporada de vendas dura apenas quatro meses. Nos três meses de alta temporada (entre dezembro e fevereiro), o faturamento bateu os US$ 220 mil.

As informações foram retiradas da Entrepreneur Magazine.

O projeto começou em março de 2023, quando Ashbaugh, então chefe de conteúdo de uma empresa de venture capital em São Francisco, teve a ideia de desenvolver um produto inovador para esquiadores.

Com experiência no setor de tecnologia e marketing, ela percebeu uma lacuna no mercado: não existia uma marca de referência para bastões de esqui, um acessório frequentemente negligenciado por grandes fabricantes. A inspiração veio de sua própria frustração com a falta de opções estilosas e funcionais.

Para tirar o negócio do papel, Ashbaugh convidou McGee, que na época trabalhava como designer de produtos na Apple e já havia fundado uma empresa de dispositivos médicos. No início, McGee se envolveu no projeto apenas nos fins de semana e noites, mas logo a demanda cresceu tanto que ambos decidiram largar seus empregos para se dedicar integralmente à Yardsale.

A validação do mercado e a importância da pesquisa

Antes de investir tempo e dinheiro no desenvolvimento do produto, Ashbaugh realizou um estudo detalhado do mercado. "Um dos maiores erros de novos empreendedores é tentar vender um produto que o mercado não deseja," comentou, à Entrepreneur Magazine.

Ela entrevistou esquiadores para entender suas percepções sobre bastões de esqui e descobriu que 90% das pessoas não sabiam dizer a marca do acessório que usavam. Além disso, 95% dos entrevistados não conseguiam identificar um único diferencial positivo em seus bastões.

Paralelamente, a fundadora entrou em contato com dezenas de lojas especializadas para entender os critérios de compra dos consumidores e percebeu que muitos escolhiam seus bastões apenas pela cor, já que a funcionalidade não variava entre as marcas existentes.

A Yardsale nasceu, então, com a missão de preencher essa lacuna.

Além de um design inovador e funcional, os bastões da marca são modulares, permitindo que os clientes personalizem as cores e componentes de acordo com seu estilo. O grande desafio técnico do projeto foi desenvolver um sistema magnético embutido nos bastões, exigindo uma mudança completa na forma tradicional de fabricação desse tipo de produto.

Estratégias financeiras e crescimento acelerado

O sucesso financeiro da Yardsale pode ser atribuído a uma combinação de pesquisa de mercado, design inovador e estratégias de marketing eficazes. Desde o início, os fundadores adotaram uma abordagem financeira disciplinada, evitando investimentos desnecessários e priorizando canais de marketing de alto impacto.

Uma das táticas mais ousadas foi a aposta em publicidade no metrô de Nova York nos meses que antecederam a temporada de esqui. A estratégia funcionou: chamou a atenção da mídia e gerou interesse de grandes varejistas e revistas especializadas.

Diferentemente das marcas tradicionais do setor, que costumam investir em patrocínios de atletas profissionais e eventos esportivos, a Yardsale optou por um marketing mais orgânico, apostando no boca a boca. Em vez de influenciadores famosos, a empresa enviou produtos para esquiadores comuns que, satisfeitos com a qualidade e design dos bastões, passaram a recomendá-los espontaneamente.

Além disso, Ashbaugh utilizou sua experiência na indústria de tecnologia para conquistar espaço na imprensa. Ela enviou centenas de e-mails para jornalistas e conseguiu que a marca fosse mencionada em publicações estratégicas, o que aumentou consideravelmente a demanda pelos produtos.

O futuro da Yardsale e os desafios financeiros de uma startup

O rápido crescimento da empresa trouxe desafios, mas também oportunidades. A Yardsale alcançou um crescimento de 180% nas vendas diretas ao consumidor no segundo ano de operação. Agora, a marca se prepara para expandir sua presença no varejo, planejando que, nos próximos dois anos, 50% de sua receita venha de parcerias com lojas especializadas.

A disciplina financeira tem sido um fator-chave para garantir a sustentabilidade do negócio. McGee destaca a importância de manter a empresa enxuta e evitar custos excessivos, especialmente para startups que trabalham com produtos físicos. "Estabelecer um caminho para a lucratividade garante o sucesso a longo prazo", afirma.

