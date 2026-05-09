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Ele saiu de Ribeirão Preto, foi parar em Rondônia e criou um supermercado de R$ 3,2 bi no Amazonas

Mercantil Nova Era nasceu em Ji-Paraná em 1981, mudou para Manaus em 1998 e hoje é a única rede do Amazonas entre as maiores do Brasil

Atacarejo do Grupo Nova Era: maior varejista do Amazonas fatura R$ 3,2 bilhões (Grupo Nova Era/Divulgação)

Atacarejo do Grupo Nova Era: maior varejista do Amazonas fatura R$ 3,2 bilhões (Grupo Nova Era/Divulgação)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 9 de maio de 2026 às 10h01.

Em 11 de agosto de 1981, o paulista Luiz Gastaldi Júnior deixou Ribeirão Preto e abriu uma operação de atacado generalista em Ji-Paraná, no interior de Rondônia.

O negócio se sustentava no básico do comércio amazônico: distribuir produtos para mercearias e pequenos varejistas espalhados por uma região onde a logística depende de rios, estradas precárias e custos elevados.

Quarenta e quatro anos depois, aquela operação virou o Mercantil Nova Era, maior rede de varejo alimentar do Amazonas, com R$ 3,2 bilhões de faturamento em 2025, segundo o Ranking ABRAS 2026.

O número coloca a empresa na 35ª posição nacional e a torna a única representante do Amazonas entre as principais redes do varejo alimentar brasileiro — patamar que também a consagra como a maior operadora de atacado e atacarejo, formato híbrido entre atacado e varejo, da região.

Da matriz em Porto Velho à virada para Manaus

Quatro anos depois da fundação, Gastaldi Júnior transferiu a matriz de Ji-Paraná para Porto Velho, com o objetivo de expandir a operação pelo estado de Rondônia. A virada estratégica, no entanto, viria em 1998, quando o grupo mudou a sede para Manaus.

A escolha foi puxada por dois movimentos simultâneos: a ascensão da capital amazonense como centro urbano da Região Norte e o crescimento da Zona Franca de Manaus, polo industrial criado por incentivos fiscais. Com a nova sede, a empresa passou a cobrir Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Em 2004, integrou o grupo DEC Brasil, com foco em distribuição de cosméticos e higiene pessoal.

A entrada no varejo de autosserviço aconteceu em 2011, com a abertura da operação de atacarejo em Manaus. Três anos depois, o grupo lançou o Pátio Gourmet, supermercado com mix diferenciado e marcas exclusivas — primeira loja de Manaus a oferecer self-checkout e e-commerce próprio. Em 2018, criou o Barato e Pronto, voltado para mercados de vizinhança.

A ampliação do portfólio passou também pela criação do braço financeiro TeuCard, do restaurante Marimari e da Era Solar, fazenda solar inaugurada em Iranduba, no Amazonas, com capacidade para gerar dois megawatts.

Como o Mercantil Nova Era opera hoje

O grupo opera atualmente com as bandeiras Super Nova Era, Pátio Gourmet, Barato e Pronto, Lutti by Pátio Gourmet (loja autônoma) e Nova Era Super Frios.

As lojas estão presentes em Manaus, Porto Velho e Boa Vista, com mais de 4.000 funcionários. A administração permanece familiar.

O desafio à frente é manter a liderança em um cenário em que grupos de fora da Região Norte, como Atacadão e Assaí, têm avançado sobre Manaus.

O plano do Nova Era combina três frentes:

  • expansão de lojas físicas no interior do Amazonas, Rondônia e Roraima;
  • aumento da eficiência operacional com uma indústria de panificação;
  • mais rentabilidade com o lançamento das marcas próprias GranBom (alimentos) e Sertz (eletros e bazar).
Acompanhe tudo sobre:AmazonasVarejoSupermercados

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