Ele quase devolveu o dinheiro aos investidores, mas conseguiu criar um negócio que vale US$ 100 mi

Jeffrey Tiong construiu uma das startups mais promissoras de Cingapura: a Patsnap, que oferece soluções em propriedade intelectual. Sua empresa rapidamente se tornou um unicórnio com mais de US$ 100 milhões em receita anual.

No entanto, a trajetória de Tiong foi marcada por altos e baixos típicos do mundo empreendedor. E a história dele destaca uma lição crucial: a importância de dominar as finanças corporativas para garantir a sobrevivência de uma empresa.

Foi preciso desenvolver uma habilidade crucial

Após se formar em bioengenharia na National University of Singapore, Tiong percebeu que faltavam ferramentas eficientes para a pesquisa de patentes. Com essa ideia, ele fundou uma empresa cujo propósito é facilitar o acesso à propriedade intelectual.

Domine as estratégias dos líderes de sucesso: EXAME promove treinamento virtual com aulas introdutórias ao MBA em Finanças Corporativas

No entanto, sem histórico como empresário e enfrentando o auge da crise de 2008, ele logo descobriu que o mercado pode ser cruel para inexperientes em gestão financeira.

Nos primeiros anos, Tiong levantou capital, mas, com pouca experiência em administração e finanças, enfrentou problemas significativos ao expandir sua equipe – chegando a demitir dois terços da empresa em apenas seis meses. "Eu definitivamente tinha muitas dúvidas sobre mim mesmo", disse Tiong. "Pensava em devolver o dinheiro aos nossos investidores e encerrar o dia."

Foi só quando passou a dominar os aspectos financeiros e desenvolveu um estilo de liderança mais confiante e equilibrado que Tiong encontrou estabilidade para a Patsnap.

O sucesso chegou

Hoje, com apoio de gigantes como Tencent, Sequoia China e SoftBank, a Patsnap tornou-se um modelo de como uma gestão sólida, ancorada em conhecimento financeiro, pode transformar um conceito em um fenômeno global. A lista de clientes inclui Disney, NASA e Tesla — mas chegar lá exigiu anos de resiliência e aprendizado.

Não perca essa oportunidade: assista às 4 aulas introdutórias do MBA em Finanças Corporativas e receba um certificado de participação

Para aspirantes a empreendedores, a história de Tiong serve como um lembrete de que, por mais revolucionária que seja a ideia, dominar as finanças corporativas é essencial.

Essas habilidades podem não apenas salvar uma startup, mas também dar ao fundador o controle e a confiança necessários para sustentar o crescimento. Como o próprio Tiong diz: "Se você acredita fortemente em algo, apenas vá em frente. Só vivemos uma vez."

EXAME libera aulas sobre finanças

Reforçando o seu compromisso com a democratização da educação, a Faculdade EXAME apresenta uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Dessa vez, serão 2 mil vagas disponíveis.

Transforme seu conhecimento em finanças em uma vantagem competitiva. Participe do pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME; inscreva-se

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE FINANÇAS

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.