Ele pegou o maior empréstimo que podia e comprou um iate. Hoje, não tem dívida e fatura US$ 3 mi

Angel Rodriguez iniciou sua trajetória profissional como vendedor de carros da Honda. Durante três anos, desenvolveu habilidades em vendas e marketing, que mais tarde se tornariam fundamentais para sua ascensão no mundo dos negócios.

O primeiro passo como empreendedor veio com a fundação da Xperience Miami, uma empresa de aluguel de jet skis. No entanto, em 2023, uma reviravolta inesperada colocou seu empreendimento em risco: novas regulamentações em Miami Beach forçaram a interrupção das operações.

Diante dessa adversidade, e com dois filhos para sustentar, Rodriguez decidiu apostar tudo em um novo projeto: um negócio de aluguel de iates. As informações foram retiradas da Entrepreneur Magazine.

Arriscou tudo

Sem capital disponível, Rodriguez pediu o maior empréstimo que tinha direito para financiar seu primeiro iate, apostando na crescente demanda do setor.

Sua visão era inteiramente conectada ao sucesso da plataforma Boatsetter, uma espécie de Booking.com de barcos, onde você pode alugar embarcações por um período de tempo específico.

Enquanto a maioria dos operadores de barco enxergava a plataforma Boatsetter apenas como uma renda complementar, ele a transformou na espinha dorsal de seu negócio. Inspirando-se no modelo de arbitragem do Airbnb, ele estruturou toda a operação com base na plataforma, permitindo uma escalabilidade rápida e eficiente.

Tal qual o Airbnb

O modelo de Rodriguez consistia em pagar as parcelas de seu primeiro iate com o lucro proveniente de sua operação.

A lógica é a mesma do modelo de arbitragem do Airbnb:

Investir em um ativo (o iate) sem depender de propriedade total – ele financiou seu primeiro iate com crédito e usou os rendimentos para expandir; Usar uma plataforma consolidada para atrair clientes – em vez de gastar fortunas em marketing, ele se apoiou na base de usuários da Boatsetter para garantir reservas constantes; Maximizar a ocupação para garantir lucratividade – ele focou em manter sua frota constantemente alugada, gerando fluxo de caixa positivo rapidamente.

Em apenas três meses, os resultados começaram a aparecer.

A receita mensal atingiu US$ 20.000 no terceiro mês, e, ao final de 2023, sua empresa já faturava cerca de US$ 30.000 mensais.

O crescimento foi exponencial: atualmente, Rodriguez é proprietário de seis iates e tem participação em mais dois, acumulando mais de US$ 3 milhões em faturamento. Seu portfólio de embarcações agora ultrapassa os US$ 4 milhões em valor total, e o investimento inicial – feito com risco – foi integralmente pago.

Quem não arrisca...

A história de Rodriguez ilustra a importância da visão estratégica e da coragem para inovar no mercado financeiro e empresarial.

A alavancagem financeira, quando bem planejada, pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento de um negócio. Ele apostou não apenas na demanda do setor, mas também na tecnologia e em um modelo de negócios escalável, demonstrando como a inovação pode transformar desafios em oportunidades lucrativas.

No mundo das finanças corporativas, entender como estruturar investimentos e maximizar o retorno pode ser a chave para transformar um simples “bico” em um império multimilionário.

