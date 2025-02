Ele odiava internet lenta. Ao invés de chamar um técnico, fundou uma startup de US$ 24 milhões

Rohit Jha é um "nerd" autodeclarado.

Ele se apaixonou por computadores, espaço sideral e ficção científica ainda enquanto criança. Jha passou a maior parte de sua infância e adolescência programando jogos de computador, olhando as estrelas por um telescópio de sua escola e lendo Isaac Asimov.

Por anos, ele nutriu sua paixão por esses tópicos, mas foi só durante depois de formado na faculdade que ele conseguiu direcionar suas paixões para um propósito: democratizar o acesso à internet.

Em 2011, ele conseguiu um emprego como trader no Banco Real do Canadá -- e foi aí que ele teve seu clique. "Foi lá que eu percebi que a internet, no geral, era um lixo," disse Jha, em entrevista à CNBC Make It.

A ideia milionária

Durante pesquisas impulsionadas por sua curiosidade, ele descobriu que a maior parte da internet do mundo vem de cabos subaquáticos, instalações que custam bilhões de dólares e, ironicamente, limitam o acesso à internet, principalmente em locais mais pobres.

"As empresas responsáveis por essas instalações só levam os cabos a lugares com alto potencial de retorno para seu investimento," criticou ele.

Foi assim que surgiu a Transcelestial. Hoje, com 36 anos, seu objetivo é usar lasers para conectar torres de telefonia ao redor do mundo e criar uma rede de dados universal e democratizada. Essencialmente, ao invés de direcionar lasers por cabos, eles funcionarão de maneira sem fio.

Essa abordagem permite que redes de internet sejam implementadas em questão de dias, reduzindo drasticamente os custos e o tempo de implantação. Em 2024, a empresa já havia demonstrado sua eficácia em grandes eventos como os festivais de música Coachella e Stagecoach, fornecendo internet de alta qualidade para usuários.

Até o momento, a startup já arrecadou US$24 milhões, e Jha não vai parar por aí.

Para o alto e avante

Ele e sua equipe planejam desenvolver uma constelação de satélites de órbita baixa para conectar cidades e continentes via lasers.

“Podemos efetivamente lançar um cabo de fibra ótica a partir da órbita usando lasers”, explicou Jha, destacando como essa tecnologia pode redefinir as bases de comunicação não apenas em nosso planeta, mas também no espaço profundo.

"Conforme a humanidade cresce, precisamos de internet de alta velocidade no espaço sideral," finalizou. "Estamos trabalhando para criar a infraestrutura necessária para o próximo assentamento humano, que talvez aconteça nas próximas décadas.

A grande lição

Para profissionais da área de finanças corporativas, a trajetória de Jha oferece lições valiosas sobre como a expertise em economia e análise de viabilidade pode ser aplicada a startups tecnológicas. Ele utilizou o conhecimento adquirido no setor bancário para identificar lacunas no mercado e criar soluções que não apenas geram lucro, mas também atendem a demandas sociais importantes.

