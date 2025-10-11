Ele largou quatro faculdades. Aos 41 anos, fatura R$ 111 milhões com IA, mora na praia e ama surfar

Em 2014, o paulistano Douglas Torres, então com 30 anos, não imaginava as reviravoltas que a vida daria, mesmo que a ambição já o acompanhasse desde cedo.

Com veia empreendedora e fascínio por tecnologia, ele viu a oportunidade de usar ferramentas digitais para transformar o relacionamento entre empresas e consumidores.

Hoje, comanda a Yup Group, holding que abriga a Yup Chat, especializada em atendimento omnichannel, ou seja, capaz de gerenciar as interações com os clientes em diversos canais em uma única interface, e a Yup.AI, voltada à automação com inteligência artificial generativa.

A inspiração veio da própria trajetória, nada linear. Filho de funcionário da USP, cresceu cercado por peças de computadores que o pai trazia para casa.

Foi desmontando e remontando máquinas que descobriu sua paixão pela tecnologia.

Ele entrou nas faculdades de ciência da computação, educação física, administração e marketing, mas não concluiu nenhuma. Durante três anos, foi pulando de curso em curso. “Simplesmente não engajava”, conta.

Entre uma tentativa e outra, foi surfista, esporte que está em seu DNA e se tornou uma verdadeira filosofia de vida, assistente de pedreiro e analista de sistemas, até perceber que podia aprender sozinho o que não conseguia nas salas de aula.

Autodidata, aprendeu a programar enquanto trabalhava à noite em uma empresa de tecnologia.

“Meu estilo de vida sempre foi muito acelerado. Eu aprendia na marra, quando a necessidade batia à porta”, lembra.

De casa para o topo do mercado

A primeira empresa de Torres, a Work4You (trabalhar para você), nasceu em casa, com ele e a esposa se revezando entre o cuidado dos filhos e o desenvolvimento da plataforma.

“Ela dormia no sofá e eu passava a madrugada programando”, lembra. O sistema inicial permitia o envio de SMS corporativo, um produto simples, mas que abriu caminho para algo muito maior.

A primeira grande virada veio em 2018, quando o empreendedor decidiu reescrever o sistema do zero e lançar a plataforma atual da Yup Chat.

A ferramenta integra canais como WhatsApp, Telegram e redes sociais em um único ambiente de atendimento, em constante evolução.

O sistema garante que nenhum consumidor seja esquecido: ao acessar qualquer canal digital da empresa, o algoritmo captura essa interação e o direciona para o lugar correto.

A chegada da inteligência artificial generativa marcou mais um salto para o negócio. Em 2025, aos 41 anos, ele lançou a Yup.AI, voltada à criação de agentes autônomos capazes de conversar de forma natural com clientes, sem perder a identidade da marca.

“Hoje, um agente de IA pode ser o melhor funcionário de uma empresa. Trabalha 24 horas por dia, aprende com dados e fala a linguagem do consumidor”, diz.

O produto utiliza dados em tempo real para evitar erros e proporcionar uma experiência segura para todos.

Ainda segundo o CEO, as empresas que incorporam agentes de AI aumentam a eficiência operacional e automatizam significativamente tarefas e processos. É possível integrar os agentes em diversos canais como WhatsApp, RCS, SMS, Instagram, Telegram e e-mail.

Os resultados apareceram rápido, fazendo com que, em 2022, a Yup Group faturasse R$ 20 milhões. Dois anos depois, o crescimento foi de 405%, alcançando R$ 111 milhões.

O resultado colocou a Yup Chat na 11ª posição entre as 128 companhias que mais cresceram na categoria de faturamento entre R$ 30 e R$ 150 milhões no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, o maior prêmio de empreendedorismo do Brasil.

A companhia é a quinta maior do Brasil no envio de mensagens corporativas. A empresa foi responsável por 11,6% de todos os SMS trafegados no país em 2024, segundo dados da Anatel.

Entre os mais de 2 mil clientes estão SKY, Unimed, Kopenhagen, Amaro, Ingresse e Petland.

Manter a raiz para se destacar

Com os olhos sempre atentos, Torres planeja a internacionalização da Yup.AI. A empresa já atende clientes no Uruguai, mas o próximo passo, em 2027, será fincar bandeira no México, aproveitando a semelhança com o mercado brasileiro.

Mesmo com o sucesso, Douglas mantém as raízes em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, onde vive desde 1999.

Foi lá que ele construiu a sede da Yup Group, um prédio de 2 mil metros quadrados, resultado de um investimento de mais de R$ 10 milhões, o maior empreendimento comercial da região.

Hoje, metade dos 50 funcionários da empresa é da cidade.

Além dos negócios, o empreendedor lidera ações sociais locais. É presidente do Guaraú Esporte Clube, uma equipe de várzea. Sua gestão reformou o campo e criou uma escolinha de futebol para crianças.

Apesar dos convites para levar a sede da empresa para São Paulo, o executivo garante que não abre mão do litoral.

“Na capital, as pessoas vivem correndo, desesperadas. Eu amo surfar, estar com amigos e me conectar. Sou apaixonado pelo que faço e, aqui, tenho qualidade de vida.”

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.