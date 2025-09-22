Ele largou faculdade para trabalhar com faxina e vai faturar US$ 1 mi: 'Não gostava de ter chefe'

Decidido a retomar o controle da própria vida, Kyle Ray passou a oferecer um serviço que conhecia desde a adolescência, a limpeza de janelas. A diferença é que agora ele tinha um plano ousado, uma estratégia de preço recorrente e um conceito que batizou de “hospitalidade irracional”.

A combinação fez seu negócio, a Geek Window Cleaning, alcançar receita de seis dígitos em 2024 e projetar US$ 1 milhão em faturamento até o final de 2025. As informações foram retiradas do Business Insider.

De porta em porta: o começo do negócio

Em 2007, depois de abandonar o setor imobiliário e cansado da vida em escritório, Kyle Ray passou a trabalhar como barman à noite e dedicou os dias a construir sua própria empresa.

Comprou cerca de US$ 100 em equipamentos na Home Depot, colocou no caminhão e saiu dirigindo pelos shoppings de Houston. O primeiro cliente foi uma casa de massagem que recusou o orçamento. Ele respondeu: “Vocês não fizeram um bom trabalho. Eu faço melhor por 15 dólares.”

A partir daí, conquistou um salão de beleza, depois uma lanchonete, e batizou seu novo empreendimento de Geek Window Cleaning. No início, os trabalhos eram apenas comerciais, como lojas com vitrines amplas, fáceis de limpar.

Mas tudo mudou quando um gerente pediu que ele limpasse as janelas da própria casa. O valor do serviço residencial, mais técnico e melhor remunerado, acendeu um alerta: era ali que estava o potencial.

Mudar de cliente e mudar de jogo

O serviço residencial de limpeza de janelas não é simples. Envolve diferentes tipos de vidros, andares, telas e obstáculos. Mesmo assim, Ray decidiu abandonar os clientes comerciais e focar exclusivamente em casas, apesar da dificuldade de encontrar novos contratos no início.

Ele batia de porta em porta, conseguia dois clientes em um dia e depois passava uma semana sem retorno.O esforço começou a dar resultado quando ele percebeu que precisava de um sistema que aumentasse a previsibilidade de receita.

Começou a testar um modelo de precificação recorrente, no qual os clientes pagam uma mensalidade fixa para manter os serviços de forma contínua.

Foi o nascimento do Always Clean Program (ACP), modelo de assinatura que permite aos clientes escolherem os serviços — como limpeza de janelas, calhas, telhados e até lavagem de alta pressão — com preços ajustados ao tamanho da casa e à frequência dos atendimentos.

Hoje, a empresa atua em Houston e Austin e já planeja chegar a Dallas. Em 2024, faturou seis dígitos, com crescimento constante. A meta de Kyle Ray é ambiciosa: atingir US$ 40 milhões em receita anual nos próximos cinco anos — e, em dez anos, chegar a US$ 100 milhões.

