Ele fundou a Dell aos 19 anos, com US$ 1.000 e três colegas — e revela o segredo do seu sucesso

Michael Dell fundou a Dell Technologies aos 19 anos, com apenas US$ 1.000 e uma equipe de três pessoas em um dormitório universitário.

Em pouco mais de uma década, transformou essa ideia inicial em uma potência global avaliada em dezenas de bilhões de dólares.

Para Dell, o segredo por trás desse crescimento está na disposição em assumir riscos, uma postura que, segundo ele, grandes corporações frequentemente evitam. “Se você fala em risco, elas falam sobre redução de risco, comitê de risco, gestão de risco, e todas dizem que o risco é ruim. Bem, se você não tem risco, você não tem inovação”, declarou.

Ainda jovem, Dell já dava sinais do espírito empreendedor que marcaria sua carreira. No ensino médio, vendia assinaturas do jornal Houston Post usando dados públicos para mapear recém-casados, público que ele identificou como mais propenso a comprar.

Aos 19 anos, já comercializava kits de upgrade de computadores para colegas de universidade, antes mesmo de criar oficialmente sua empresa. As informações foram retiradas da Fortune.

Riscos que moldam líderes — e estratégias financeiras

Para os profissionais de finanças corporativas, a trajetória de Dell oferece uma lição direta de que correr riscos é inevitável — e desejável — quando se busca inovação, crescimento e relevância no mercado.

Desde o início, Dell demonstrou habilidade em tomar decisões ousadas com base em análise e intuição.

Abandonou o curso de medicina na Universidade do Texas e apostou na venda direta de computadores personalizados.

Segundo ele, criar algo único é o ponto de partida. “Se você realmente quer ter sucesso, é melhor criar algo único. É melhor que seja algo diferenciado — que ninguém mais esteja fazendo”, disse.

Ao longo da história da empresa, as escolhas de risco continuaram a definir o rumo dos negócios: da decisão de tirar a companhia do mercado de ações em 2013 por US$ 24,4 bilhões, até a reestruturação que resultou na recompra da EMC Corp. por US$ 67 bilhões em 2015 — a maior aquisição de tecnologia já registrada. A empresa voltou a ser listada na bolsa em 2016, com valor de mercado estimado em US$ 16 bilhões, atingindo quase US$ 90 bilhões até novembro de 2025.

O papel da gestão de risco nas decisões estratégicas

A fala de Dell dialoga diretamente com o cotidiano dos líderes financeiros. Em um ambiente corporativo em constante transformação, ser capaz de avaliar riscos, calcular impactos e tomar decisões rápidas é mais do que uma habilidade: é uma vantagem competitiva.

Profissionais de finanças corporativas precisam enxergar o risco não como uma ameaça, mas como uma alavanca para a criação de valor. Isso vale tanto para investimentos, aquisições e expansão, quanto para reestruturações internas e transformações digitais.

O próprio Dell reconheceu em memorando interno de 2007 que o modelo de vendas diretas, que havia revolucionado o setor nos anos 1990, já não era suficiente diante da nova concorrência. Foi preciso rever estratégias, assumir riscos novamente e liderar uma nova fase da empresa.

Dominar as finanças corporativas não é apenas sobre números, é também sobre compreender o motor financeiro por trás de cada decisão de negócio.

