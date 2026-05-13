Ele fundou 7 empresas e vendeu uma por oito dígitos; agora, revela o segredo da 'regra das 15h'

Dave Kerpen não é um CEO comum. Após fundar sete empresas e vender a Likeable Media por uma quantia de oito dígitos em 2021, ele descobriu que o segredo do sucesso não estava em trabalhar mais horas, mas em gerir o tempo e os ativos com precisão cirúrgica.

Sua "regra das 15h" é sagrada: todos os dias, nesse horário, ele interrompe qualquer reunião para buscar o filho na escola.

"Isso me obrigou a dizer não a quase tudo", afirma Kerpen.

Ao eliminar 80% das reuniões improdutivas, ele passou a focar apenas no que realmente gera valor e ROI para suas empresas, como a Kerpen Ventures.

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O poder de dizer não

Para Kerpen, a disciplina de proteger sua agenda é o que o mantém alerta para decisões de alto impacto. Ele acredita que a exaustão é a maior inimiga de um fundador. Ao se desconectar para estar com o filho, ele retorna ao trabalho às 17h com uma clareza mental que a maioria dos executivos perde ao longo do dia.

Essa clareza foi fundamental para que ele navegasse por múltiplas saídas (exits) bem-sucedidas, incluindo a venda da Apprentice em dezembro de 2025.

Kerpen entende que ser um "Power Partner" no mercado B2B exige mais do que esforço; exige estratégia e o selo de excelência que apenas os melhores fornecedores possuem.

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