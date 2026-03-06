Negócios

Ele foi de vendedor de seguros a CEO de marca milionária com essa aposta financeira

Empreendedor transforma operação caseira em negócio com previsão de US$ 3 milhões ao dominar estratégia financeira e vendas

(Reprodução/LinkedIn)

Redação Exame

Publicado em 6 de março de 2026 às 10h27.

A trajetória do empreendedor Brian Lizama mostra como visão financeira, capacidade de execução e estratégia comercial podem transformar uma ideia simples em um negócio escalável.

O executivo, que chegou a liderar mais de 300 agentes no setor de seguros, decidiu abandonar uma carreira consolidada para estruturar uma nova empresa no setor de alimentos naturais.

A iniciativa começou de forma modesta, dentro da própria cozinha, mas rapidamente evoluiu para uma operação com armazém, equipe e presença em milhares de pontos de venda. O caso revela como decisões financeiras estratégicas, combinadas com mentalidade comercial, podem acelerar o crescimento de um negócio e abrir novas oportunidades de carreira para profissionais que dominam princípios de finanças corporativas.

Da carreira em seguros à construção de um novo negócio

Brian Lizama iniciou sua trajetória profissional com planos de seguir a carreira médica. Filho de imigrantes do México e da Guatemala que se estabeleceram em Los Angeles, ele ingressou no curso preparatório para medicina ainda jovem. A realidade financeira, porém, mudou seus planos.

Durante a graduação, Lizama começou a trabalhar em vendas de seguros de vida para complementar a renda. O que inicialmente era apenas um trabalho temporário acabou se transformando em uma carreira sólida.

Ele percebeu rapidamente habilidade para vendas e gestão comercial. Com o tempo, abandonou a universidade e passou a se dedicar integralmente ao setor. Ainda na faixa dos 20 anos, assumiu cargos de liderança e chegou ao posto de vice-presidente sênior em uma companhia de seguros, responsável pela gestão de mais de 300 agentes.

A rotina exigia jornadas de até 16 horas diárias e uma forte disciplina operacional. Esse período foi fundamental para o desenvolvimento de habilidades estratégicas que mais tarde se tornariam decisivas na criação de um novo negócio.

Operação inicial revela mentalidade financeira enxuta

O primeiro lote de produção foi estruturado com recursos limitados. Em agosto de 2023, Lizama comprou dois pallets de sal marinho francês e iniciou o processo de embalagem manual dentro de sua própria cozinha.

Ele e o pai pesavam e selavam os pacotes individualmente. Conforme a demanda crescia, a operação foi transferida para a garagem da casa. Parentes e conhecidos passaram a ajudar na preparação dos pedidos.

Inicialmente, o projeto foi tratado como uma atividade paralela à carreira no setor de seguros. A expectativa era criar apenas uma pequena marca com produtos naturais para a despensa doméstica.

No entanto, os resultados financeiros começaram a indicar um potencial maior.

Gestão financeira e logística tornam-se desafios centrais

O crescimento acelerado trouxe desafios operacionais importantes, especialmente relacionados ao controle de estoque e planejamento financeiro.

Em duas ocasiões, a empresa ficou sem produtos disponíveis por várias semanas. O problema ocorreu porque a cadeia de produção do sal na França pode levar entre 12 e 16 semanas, considerando colheita, embalagem e transporte internacional.

Para evitar novos episódios de ruptura, Lizama passou a adotar estratégias de compra antecipada e diversificação de fornecedores. A empresa também estabeleceu relações com diferentes produtores de sal para garantir maior estabilidade na oferta.

Esse tipo de planejamento se tornou essencial para sustentar a expansão da empresa.

Receita em crescimento e metas ambiciosas

A Nature’s Pantry registrou faturamento de aproximadamente 700 mil dólares no último ano. Para o próximo ciclo fiscal, a empresa projeta atingir cerca de 3 milhões de dólares em receita.

O plano estratégico inclui ampliar significativamente a presença no varejo. O objetivo do fundador é alcançar 20 mil pontos de venda até o final do ano.

Para atingir essa meta, Lizama está estruturando uma equipe comercial dedicada à prospecção de novos mercados em diferentes regiões dos Estados Unidos.

