Ele foi boia-fria e hoje vende tecnologia aos maiores e-commerces do país

"Eu sou um empresário que já foi boia-fria".

É assim que Claudio Dias, cofundador e CEO da Magis5, resumiu o ponto de partida de uma trajetória profissional marcada por crise econômica e mudanças radicais de vida até a criação de uma das principais startups de gestão de e-commerce e integração de marketplaces do Brasil.

Hoje, aos 56 anos, ele concilia a alma empreendedora com a convivência familiar, a prática esportiva e momentos de lazer, mantendo distância da ideia de trabalhar sem parar.

Idealizada em 2018 e com operações iniciadas em 2019, a Magis5 entrou para o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 ao registrar receita de R$ 20,7 milhões em 2024, 47% acima dos R$ 14,11 milhões do ano anterior.

A empresa nasceu da parceria entre Claudio e Vitor Mateus Lima, que na época era desenvolvedor na Ericsson.

Os dois se conheceram em um grupo de vendedores de marketplace no WhatsApp. Entre dezenas de participantes, Vitor chamou atenção.

Claudio decidiu dirigir até Indaiatuba para conversar pessoalmente e, segundo ele, a parceria se firmou em uma única pizza. "A conexão foi imediata", diz.

A Magis5 desenvolve soluções integradas para marketplaces e e-commerces, ajudando vendedores a controlar expedição, anúncios, estoque e precificação.

A carteira de clientes inclui companhias que faturam entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões por mês e outras que movimentam até R$ 1 bilhão por ano apenas em marketplaces.

Com poucos meses para o fim de 2025 e já de olho em 2026, um ano mais curto, segundo Claudio, por conta das eleições e da Copa do Mundo, a meta da Magis5 é se consolidar na liderança do atendimento a empresas de médio e grande porte.

A ideia é oferecer uma solução completa, que cubra toda a jornada do cliente sem necessidade de consultorias externas ou sistemas paralelos, além de ampliar a geração de receita.

Trabalho duro e empreendedorismo desde cedo

Claudio nasceu em São Bernardo do Campo e é filho do meio entre 12 irmãos. De família estruturada, porém simples financeiramente, sempre buscou alternativas para ajudar em casa.

Fez camisetas para vender, vendeu sorvetes e até viajou ao Paraguai para comprar produtos e revender. O empreendedorismo formal começou em 1996, quando ele tinha cerca de 27 anos.

Alguns anos antes, em 1990, a crise econômica levou Claudio e a esposa a deixarem seus empregos em Diadema e se mudarem para Ribeirão Bonito, então com cerca de 5 mil habitantes.

A única oportunidade naquele momento foi trabalhar como boia-fria, primeiro colhendo algodão e depois laranja. Foram quase 12 meses de trabalho duro.

A rotina atual, em escritórios estruturados e climatizados, contrasta com aquela vivida há três décadas. Claudio relembra que trabalhar na lavoura não tinha qualquer glamour: era sobrevivência.

O sol funcionava como um adversário diário, a terra machucava as mãos e o esforço físico era intenso.

Ao mesmo tempo, ele guarda lembranças afetuosas das pessoas que encontrou ali.

"Eram acolhedoras e generosas", afirma.

Entre desafios e reinvenções

Ele faz questão de dizer que não foi o trabalho como boia-fria que, por si só, o transformou em empresário.

Antes disso, já tinha experiência profissional robusta, atuando como gerente e liderando equipes.

A passagem pela lavoura foi um intervalo duro que reforçou sua resiliência e capacidade de superação.

Para ele, um desafio daquele tamanho faz com que o resto seja mais fácil.

Depois desse período, a vida foi tomando novos rumos.

O casal voltou para São Paulo, as coisas começaram a melhorar e, em 1996, Claudio se tornou sócio de uma empresa de informática que carregava uma dívida de 1 milhão de dólares.

A dívida foi paga em dez parcelas de 100 mil dólares, a empresa foi vendida e ele abriu uma fábrica de computadores em Ilhéus, seguida por uma indústria de placas e componentes eletrônicos.

Os perrengues, como o empresário diz, começaram a ficar para trás.

A entrada no comércio eletrônico aconteceu em 2013, quando a Itautec, fabricante de equipamentos de informática do Itaú, encerrou suas atividades e liquidou seu estoque.

Claudio comprou lotes e revendeu pela internet. Esse movimento o aproximou de Vitor, com quem se encontrou pela primeira vez em uma padaria em 2018.

O dia a dia de Claudio Dias

Graduado em direito e pai de duas filhas, Claudio tem experiência em marketing, gestão, planejamento, vendas, negociação, mentoria e liderança de equipes.

Nos últimos seis anos, tem buscado desacelerar, reduzindo o ritmo e criando uma rotina mais equilibrada.

Ele encerra o expediente às 18h e raramente trabalha aos fins de semana. Todos os dias toma café com a esposa e as filhas.

Às sextas-feiras, às 17h, a agenda é sempre bloqueada para o “horário do bolo”, quando senta para conversar e relaxar. Eventualmente ele volta ao trabalho depois, mas o ritual é inegociável.

A Magis5 ainda não atua fora do Brasil, mas planeja expandir para a América Latina a partir de 2028, com foco em México e Argentina, mercados semelhantes ao brasileiro.

A empresa possui dois escritórios, em Rio Claro e na zona sul de São Paulo, emprega 110 funcionários e atende cerca de 1.200 clientes.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.