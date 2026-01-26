Ele fatura milhões ajudando empresas a definir o salário ideal para funcionários

Quanto as empresas devem pagar a seus funcionários? E por que, em alguns setores mais do que em outros, as remunerações são tão discrepantes? Ainda assim, muitos imaginam que apenas pequenos negócios enfrentam o dilema de definir salários, bônus e benefícios. Mas as grandes organizações também —e é aí que entra a Carreira Muller.

Essa consultoria atua há mais de três décadas ajudando empresas a definir salários, bônus e benefícios de forma justa e compatível com o mercado para seus funcionários.

Fundada em Indaiatuba, no interior de São Paulo, em 1994, a empresa orienta decisões de remuneração de mais de 4,6 mil companhias em todo o Brasil, apoiada no maior banco de dados salariais da América Latina.

O fundador é Robinson Carreira, administrador com especialização em recursos humanos e vocação empreendedora desde jovem. Aos 62 anos, ele relembra que abriu a Carreira Muller aos 30, com cerca de 15 mil dólares e um computador. "A internet nem tinha chegado aqui", conta.

A decisão de empreender veio após ser demitido do cargo de gerente de recursos humanos da empresa em que trabalhava. No trajeto entre Itu e Indaiatuba definiu que seguiria com o negócio que já vinha desenvolvendo de forma paralela.

Poucos meses depois, a empresa já estava aberta e em operação, mas, ele lembra, a consolidação financeira levou cerca de um ano.

"Não dá para dizer que no primeiro ano ela se pagou. O negócio foi amadurecendo do início até completar 12 meses."

No início, a proposta era levar informações sobre remuneração às empresas do interior paulista. Com o tempo, a demanda ampliou o alcance da Carreira Muller para outros estados e diversos setores da economia.

Atualmente, a companhia mantém sua base em Indaiatuba, onde Robinson vive há cerca de 40 anos, conta com 80 funcionários e um quadro societário formado por ele e mais oito sócios, todos oriundos da própria organização.

Como a Carreira Muller atua

O foco da Carreira Muller é traduzir práticas de remuneração do mercado em dados claros e aplicáveis à realidade de cada empresa.

O principal serviço é a pesquisa salarial, na qual as companhias fornecem suas informações e recebem análises que mostram se os salários praticados estão abaixo, dentro ou acima do mercado em cada cargo.

Com esses dados, a consultoria entrega diagnósticos que orientam políticas salariais, programas de bônus, benefícios e modelos de participação nos resultados. A empresa também atua na organização de cargos e faixas salariais por meio de metodologias próprias.

Além disso, a Carreira Muller oferece mentorias e treinamentos voltados a gestores e profissionais de recursos humanos. Os conteúdos abordam desde a estruturação técnica de tabelas salariais até a gestão de pessoas, progressão de carreira e critérios de promoção.

Os serviços podem ser contratados de forma pontual ou em modelo recorrente, que hoje representa mais de 85% da base de clientes. As análises atendem tanto contratos no regime CLT quanto PJ.

Todo o conteúdo é entregue por meio de plataformas digitais que permitem visualizar faixas salariais, comparações regionais e dados de mercado.

Últimos resultados

A Carreira Muller entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, na categoria de empresas com receita entre R$ 5 milhões e R$ 30 milhões. Foi a primeira vez que a consultoria figurou na lista das companhias que mais crescem no país.

Em 2024, a empresa faturou 22 milhões de reais, alta de 28% em 12 meses. O desempenho a colocou na posição 120 entre as 177 empresas selecionadas para a categoria de negócios entre R$ 5 milhões e R$ 30 milhões de receita operacional líquida.

Os resultados seguiram positivos. O ano de 2025 foi marcado por desafios, admite o CEO, mas também por crescimento. A Carreira Muller avançou em margem, volume de operações, número de clientes e equipe, além de reduzir o índice de cancelamentos em relação a anos anteriores.

Um dos movimentos do período foi a aquisição parcial da MineRH, empresa especializada em mineração de dados, que passou a complementar a base de informações já utilizada pela consultoria.

Planos para 2026

Para este ano, a empresa aposta em crescimento apoiado em tecnologia, comunicação e ampliação de mercado. Um novo plano de marketing está em desenvolvimento, com campanhas de conteúdo e ações direcionadas a setores e regiões ainda pouco explorados, fora dos grandes centros já atendidos.

A expectativa é ampliar a cobertura nacional e ultrapassar a marca de 7 mil operações atendidas.

No campo tecnológico, a Carreira Muller investe no uso de inteligência artificial e automações em suas plataformas, facilitando consultas e análises por parte dos clientes.

A parceria com a MineRH também deve resultar no lançamento de novos produtos analíticos, ampliando a capacidade das empresas de entender e organizar seus dados de remuneração.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.