Ele era apenas um jovem entusiasta por tecnologia – hoje, ocupa a cadeira de diretor de IA

Trabalhe com o que ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Esse foi o caso da trajetória de Miguel Lannes Fernandes, um entusiasta da tecnologia, que conseguiu incluir interesses pessoais em seu trabalho, acumulou uma vasta experiência à frente de projetos de inovação e hoje ocupa a cadeira de diretor de inteligência artificial na EXAME.

Formado em Engenharia da Computação, Miguel passou pelo mercado financeiro desenvolvendo softwares, mergulhou no empreendedorismo, seguiu pelas salas de aula e viu a tecnologia deixar de ser apenas uma paixão (ou um hobby) e se tornar uma profissão. Mas como isso aconteceu? Para ele, a resposta é simples: foi amor ao primeiro prompt.

Gratuito e com certificado, este treinamento ensina o passo a passo para começar uma carreira em IA – mesmo sem saber programar. Clique aqui e faça sua inscrição

‘Quando todos iam a festas, a minha diversão era o computador’

1993. Esse foi um ano importante para o setor de tecnologia: a Intel lançou um novo processador, a Microsoft criou a primeira enciclopédia multimídia projetada para PC e foi estabelecida a primeira conexão de 64 kbps entre São Paulo e Porto Alegre. Para Miguel, foi o ano em que ele executou o primeiro comando em um computador.

“Digitei três letras no teclado: D-I-R. Apertei a tecla enter e automaticamente o computador mostrou na tela a lista com as pastas que tinham dentro do computador”, conta. “Foi como se eu tivesse poderes mágicos, fiquei completamente encantado pelas possibilidades que aquela máquina dava para mim. Foi amor ao primeiro prompt”, revela.

Na universidade, optou pelo curso de Engenharia Eletrônica, mas antes de concluir migrou para Engenharia da Computação quando o curso foi criado – Miguel foi aluno da primeira turma da UFRJ. “Quando todos iam a festas, a minha diversão era o computador. Estava encantado por aquele mundo, ainda mais quando vi que poderia ganhar dinheiro com ele.”

Quer alavancar sua carreira e ter salários mais competitivos? Aprenda como incluir habilidades em inteligência artificial no currículo sem gastar nada

A mágica dos códigos

Sua primeira experiência profissional foi como estagiário em uma empresa de investimentos. A rotina era bem simples: verificava os cabos de rede, desmontava computadores, consertava impressoras, tirava dúvidas de usuários. No entanto, quando observou a forma como analistas de outras áreas trabalhavam, ficou intrigado.

“Via que o analista da área de operações chegava bem cedo no escritório, ficava horas na impressora, grampeava papeis, voltava para a mesa, encarava a tela do computador e olhava para a folha que imprimiu – e repetia isso várias vezes”, descreve. “Pensei que provavelmente eu poderia automatizar parte desse processo com os códigos.”

O que o analista estava fazendo era a conferência do extrato bancário – e Miguel viu ali uma oportunidade. “Eu fiz meu primeiro sistema para fazer a conferência automática dos extratos”, conta. Não era mais preciso ir até a impressora, grampear papeis, voltar para a mesa e encarar a tela do computador (e repetir todo esse processo). “Meu sistema enviava a conferência do extrato feita automaticamente”, afirma. Era a mágica dos códigos.

Dê o primeiro passo para transformar a sua carreira: treinamento gratuito da EXAME ensina como se tornar um profissional de IA e ser o mais valorizado do mercado

A partir disso, a carreira de Miguel ganhou novos rumos: ele foi morar em Nova Iorque, se tornou um empreendedor, mergulhou no mundo das startups e se lançou como professor. Uma carreira que, segundo ele, é cheia de propósito. “Meu propósito é disseminar essa grande novidade para a maior quantidade possível de brasileiros”, diz ele, que hoje também é coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME.

“Quero construir e testar novas soluções, mas também explicar isso para as empresas e seus líderes.”

Desde 2023, Miguel também ocupa a cadeira de Chieff IA Officer na EXAME, onde ajuda a desmistificar conceitos, identificar oportunidades de negócios e de inovação, desenvolver soluções, viabilizar ética na análise de dados, entre outros.

Assim como Miguel, é possível construir uma carreira em IA

A história de Miguel pode inspirar muitos profissionais que desejam trilhar uma carreira em inteligência artificial – tanto para quem busca por novas oportunidades profissionais, mas também para quem deseja trabalhar com aquilo que ama e se identifica. E para apoiar profissionais nessa jornada, a EXAME apresenta a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro, que estreia em 20 de março, com aulas 100% virtuais e gratuitas.

Saia na frente e certifique-se em Inteligência Artificial: série online e gratuita mostra como iniciar uma carreira em inteligência artificial. Inscreva-se aqui!

Ao final dos episódios, todos os participantes receberão certificado de conclusão para incluir no currículo. Além disso, não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades com programação: basta possuir graduação completa em qualquer área.

Apresentado por Izabela Anholett, CTO da EXAME, o treinamento vai mostrar como se tornar um profissional com foco em negócios para liderar a implementação de novas tecnologias nas empresas. É a oportunidade de ouro para aprender, de uma vez por todas, o passo a passo para construir uma carreira em IA.

Não perca tempo! Garanta sua vaga para série gratuita e virtual da EXAME sobre carreira em inteligência artificial; inscreva-se clicando aqui

Veja motivos para acompanhar a série sobre inteligência artificial da EXAME:

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Melhore seu currículo – receba certificado de participação ao final da série;

Gratuita – capacite-se sem gastar nada;

Referência no mercado – série apresentada por Izabela Anholett, CTO da EXAME.

Para ter acesso ao conteúdo gratuitamente, os interessados devem se inscrever clicando aqui ou no botão abaixo. Não fique de fora.

👉 QUERO PARTICIPAR DA SÉRIE GRATUITA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 👈

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME