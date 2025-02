Ele desistiu de ter uma casa própria por um sonho visionário – hoje, seu app vale US$ 2 bilhões

Quando Alex Tew e Michael Acton Smith descobriram que o domínio "Calm.com" estava disponível para compra, eles enxergaram uma oportunidade única para dar vida ao projeto que tinham em mente: um aplicativo de mindfulness que revolucionaria a forma como as pessoas lidam com o estresse e a ansiedade.

No entanto, havia um grande obstáculo no caminho — o preço de 1 milhão de libras (aproximadamente US$ 1,2 milhão).

Sem capital suficiente para a aquisição, a ideia parecia inalcançável. Mas, pouco tempo depois, o dono do domínio entrou em contato novamente, disposto a fechar um acordo por um valor significativamente menor. Foi quando Acton Smith tomou uma das decisões mais arriscadas de sua vida: usou o dinheiro que havia separado para dar entrada em uma casa e investiu na compra do domínio. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Seus pais ficaram incrédulos

A decisão não foi bem recebida por todos.

“Meus pais acharam a ideia mais boba do mundo”, contou Acton. Mas para ele, construir um negócio de sucesso exigia coragem para tomar caminhos pouco convencionais. E, de fato, o risco compensou.

Hoje, o Calm é um dos aplicativos mais populares do mundo, com mais de 150 milhões de downloads e um valuation de US$ 2 bilhões.

A trajetória do Calm reflete um padrão comum entre empreendedores que alcançam o sucesso: a capacidade de enxergar valor onde poucos veem e a disposição para fazer apostas ousadas. Em 2012, quando o projeto começou a ganhar forma, o mercado ainda não reconhecia a saúde mental como um setor altamente lucrativo.

Mindfulness e meditação eram considerados conceitos de nicho, distantes do mainstream. Convencer investidores a apostar na ideia foi um desafio. Mas à medida que o mundo começou a falar mais sobre saúde mental e bem-estar, o aplicativo encontrou seu espaço e cresceu exponencialmente.

Quem não arrisca...

A história de Tew e Acton Smith reforça uma lição essencial para qualquer profissional do mercado financeiro e do mundo dos negócios: investimentos de alto impacto muitas vezes exigem visão de longo prazo e coragem para ir contra as convenções.

“Se você está sempre tentando se encaixar e seguir o caminho seguro, dificilmente criará algo realmente inovador ou terá um sucesso extraordinário," diz Acton.

Ao alocar capital em oportunidades que ainda não têm aceitação massiva, mas que demonstram potencial de crescimento, investidores e empreendedores podem colher retornos extraordinários. Para ter essa visão, no entanto, é necessário ter um forte entendimento de números empresariais.

