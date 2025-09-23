Ele deixou o trabalho estável e construiu um negócio de US$ 850 mil em menos de um ano

Tavis Malcolm decidiu apostar todas as suas economias, cerca de US$ 3 mil, em uma ideia que apareceu durante um acampamento em família: criar sacos de dormir para bebês e crianças pequenas.

Nascia, assim, a Morrison Outdoors. Poucos anos depois, a marca não só alcançou US$ 850 mil em receita anual, como também chamou atenção dos investidores do programa “Shark Tank”.

A trajetória, no entanto, não foi apenas de ascensão. Erros financeiros quase comprometeram a operação, reforçando uma lição valiosa de que nas finanças corporativas, crescer rápido sem estratégia pode custar caro. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Marketing além da conta: a primeira grande falha

Em 2023, a Morrison Outdoors quase não lucrou porque Malcolm decidiu investir pesadamente em marketing em todos os canais ao mesmo tempo.

"Gastei toda a nossa margem" Tavis Malcolm, fundador da startup Morrison Outdoors

O episódio chamou atenção até de Mark Cuban, empresário e investidor americano, que destacou que quando a receita aumenta, é preciso proteger margens de lucro, já que elas são a base para reinvestir de forma sustentável no negócio.

Ajuste de rota e disciplina financeira

Aprendendo com o erro, a startup redesenhou sua estratégia no ano seguinte, gastando menos de US$ 15 mil em marketing e, ainda assim, alcançando US$ 850 mil em vendas. A mudança provou que disciplina financeira e foco em canais mais eficientes podem gerar crescimento com rentabilidade.

Esse movimento reposicionou a empresa para encerrar o ano de 2024 com lucro, um passo fundamental para se tornar mais atraente no radar de investidores.

Evite erros financeiros que comprometem crescimento sustentável

A experiência da Morrison Outdoors revela como decisões financeiras aparentemente lógicas podem comprometer operações inteiras, demonstrando a importância de equilibrar ambição de crescimento com proteção de margens operacionais.

De olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Domine competências para evitar armadilhas financeiras comuns e estruturar crescimento que protege margens operacionais no Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME Saint Paul por R$ 37