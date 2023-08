Ele criou uma “planilha de guerra” na pandemia. Agora, a sua empresa cresceu 1.297%

Mauricio Crivelin Zanatta viu a Kinsol Energias Renováveis parar no início da pandemia e ficou dois meses sem vender as suas usinas solares. De quebra, ainda perdeu o seu sócio no negócio. Mesmo assim, encontrou um caminho para pivotar para a empresa para o mercado de franquias e seguir em frente. Em 2022, a Kinsol cresceu 1.297,68% em receita operacional líquida, com 38,7 milhões de reais.

A evolução da franqueadora foi atestada no ranking EXAME Negócios em Expansão 2023. A marca ficou na primeira posição na categoria R$ 30 milhões a R$ 150 milhões, quando considerada a receita líquida.

A empresa é conduzida por Zanatta desde 2018. Quando adquiriu a Kinsol, ele já tinha em mente a transformação do negócio, plano que conseguiu colocar de pé ao longo de 2021. A pandemia e o crescimento da procura por energia solar aceleraram a mudança.

"Este era um mercado muito restrito às classes A e B. Com a crise, muitas pessoas nas classes C, D e E buscaram na energia solar uma forma de reduzir custo fixo", afirma o executivo, apaixonado pelo modelo de franquias. Ele çomeçou neste mercado como máster franqueado e, anos depois, criou a própria empresa, a Inovar Locações de Container, uma rede de aluguel e locação de containers.

Como funciona o negócio da franquia

A Kinsol desenvolveu um modelo de negócio que conta com mais de 280 unidades de franquia, distribuídas por todos os estados do país. No pacote, os franqueados cuidam da captação dos clientes e da instalação das usinas. O meio do caminho, com a análise e desenvolvimento dos projetos e produtos para a instalação, ficam à cargo da Kinsol.

Cada franquia sai por 25.000 reais, sendo 17.000 de taxa de franquia. Uma vantagem do negócio é a facilidade do modelo. “Nós temos dois formatos, com e sem loja física, mas hoje 90% dos franqueados trabalham de casa. As pessoas trabalham de onde estiverem”, Afirma.

O grande mercado da Kinsol está em pequenos e médios comércios, com gastos entre 3 mil e 10 mil reais, que querem diminuir os gastos e ficar menos dependentes dos altos e baixos do mercado de energia. Em média, cada usina fica entre R$ 27 mil e R$ 30 mil, considerando uma residência com desembolso de mil reais por mês. O valor, segundo Crivelin, tem o seu payback em torno de cinco anos.

O movimento de virada da empresa em 2021 encontrou uma tempestade perfeita em 2022. Com a aprovação do marco regulatório e o estabelecimento de uma taxa pelo governo que entrou em vigor nos primeiros dias de 2023, os pequenos e médios comércios correram para instalar usinas solares. Quem fez até 6 de janeiro deste ano, ficou isento até 2045.

A cobrança é uma forma de pagar às distribuidoras pelo uso da infraestrutura por onde circula a energia. Antes da regulação, ao instalar uma usina, os gastos com energia caíam a praticamente zero. A produção acima do consumo de eletricidade de uma residência ou comércio pode ser jogada na rede de distribuição das concessionárias de energia. O saldo serve para abater o valor da conta em meses de produção aquém do consumo.

“2022 foi o ano da corrida do ouro. Vários clientes correram para colocar o sistema solar para ficar na regra antiga”, afirma Crivelin.De acordo com levantamento da Absolar, entidade do setor, a partir de dados Aneel, o mercado avançou 77% em relação ao ano anterior, chegando a 25,4 gigawatts de potência instalada. [grifar]A combinação de fatores fez com que a Kinsol saltasse de uma receita operacional de 2,8 milhões para 38,7 milhões de reais.

Qual é o futuro do negócio de energia solar

Até pelo ritmo do ano passado Crivelin prevê que 2023 será de ajustes para a empresa, com o faturamento em linha com o obtido em 2022, acima dos 57 milhões de reais. Enquanto isso, a empresa trabalha na ampliação da linha de produtos diversificar a operação.

A investida faz parte de uma estratégia para evitar sofrimento com os sobressaltos regulatórios e também gerar mais valor para os franqueados - hoje, dependentes de uma agenda constante de aquisição de novos clientes. O primeiro produto que a Kinsol lançou foi na área de mobilidade, com a oferta de estações de recarga de automóveis elétricos que podem ser oferecidas pelas franquias aos seus clientes em um modelo de assinatura.

Além disso, a empresa vai começar a vender energia. Na proposta, descontos em torno de 25% e sem necessidade de investimentos. “O melhor investimento é a usina solar, com até 90% de desconto, mas tem vários casos de residências e comércios que não podem colocar a usina porque não têm telhado [com tamanho adequado] ou crédito para financiar o negócio”. Os esforços, acredita o executivo, podem contribuir para que a Kinsol bata duas metas: chegar a 350 franquias em dezembro e 20.000 clientes, 67% em relação aos 12.000 atuais.

Empresa faz parte do ranking Negócios em Expansão

A Kinsol foi uma das vencedoras do ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, levantamento da EXAME do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) e suporte técnico da PwC Brasil.

A empresa ficou na 1ª colocação na categoria de R$ 30 milhões a R$ 150 milhões, com um crescimento de receita líquida de 1297,68%. Em 2021, a receita foi de R$ 2,8 milhões. Em 2022, subiu para R$ 38,7 milhões.

O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Com gestões eficientes, análise de oportunidade, novas estratégias e um bom jogo de cintura, os executivos no comando desses negócios conseguiram avançar no mercado.

Os resultados vieram a público num evento para mais de 400 convidados em São Paulo.

Neste ano, a lista traz 335 empresas de 22 estados, representantes das cinco regiões do país. Em relação ao ano anterior, o número de selecionadas representa aumento de 63%.