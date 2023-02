Ele criou uma clínica de emagrecimento com atendimento semanal. Hoje, lidera grupo de R$ 100 milhões

A clínica de emagrecimento Seven atraiu milhares de brasileiros com a promessa de emagrecimento rápido, saudável e duradouro. Fundado há 12 anos, o empreendimento criado em Santos, litoral de São Paulo, pelo médico Thiago Ferreira Lima tinha inicialmente a proposta de trabalhar com medicina preventiva. Entretanto, a perda de peso era a principal queixa dos pacientes. Para se diferenciar dos concorrentes, a Clínica Seven aposta em um protocolo alimentar sem remédios e com acompanhamento semanal.

A fórmula funcionou. Hoje, a unidade principal da companhia fica na Avenida Brasil, em São Paulo, e mais de 18 mil pessoas já foram atendidas em mais de 20 países. Em 2022, a empresa faturou R$ 100 milhões. A expectativa é triplicar o resultado neste ano com investimento em marketing digital, novas tecnologias e expansão no mercado americano.

“Há 12 anos fomos na contramão de todo o mercado de atuarmos sem medicamentos no combate a perda de peso e conquistar resultados de forma rápida e efetiva. A nossa essência é a proximidade com cada paciente. Esse é nosso diferencial e o sucesso dos tratamentos, além de investimentos contínuos em tecnologias e profissionais qualificados”, diz o fundador e CEO Thiago Ferreira Lima.

Como funciona a Clínica Seven

No início do programa de emagrecimento, o cliente passa por uma avaliação clínica com uma nutricionista para entender seu estilo de vida. A ideia é orientá-lo sobre como fazer escolhas corretas e não impor uma dieta restritiva. Consumo de doces e álcool, em quantidades melhores, são liberadas, por exemplo.

"Nós desenhamos um programa de tratamento com base nos pilares de proteção da massa magra, suplementação e com dieta individualizada e personalizada", explica.

As consultas semanais acontecem durante sete semanas. Depois disso, o paciente é acompanhado por três meses a cada 15 dias. O objetivo é garantir a manutenção dos resultados e lidar com eventuais dificuldades que apareçam neste período. O plano padrão custa em média R$ 12 mil reais.

Grande parta dos atendimentos realizados pela Seven ocorrem de forma remota, o que explica a atuação em mais de 20 países. Com aplicativo e a balança própria da clínica, os pacientes conseguem seguir o protocolo e serem acompanhados de perto, garante o fundador.

Hoje, a Seven conta com 200 funcionários, 800 novos pacientes por mês e cerca de 4,5 mil pacientes ativos.

Investimento de R$ 1,5 milhão em tecnologia

Os investimentos, principalmente em inovação, são comuns na companhia. No último ano, foram R$ 1,5 milhão destinados a um projeto que levou dois anos em desenvolvimento: uma balança virtual que se comunica instantaneamente com o nutricionista responsável pelo paciente.

“A ideia não é ser um fiscalizador do peso, mas levantar a bandeira amarela de atenção assim que dois ou três quilos a mais surgirem. Dessa forma, poderemos rever rotas do tratamento e voltar aos trilhos da meta de emagrecimento", diz o CEO.

Pensando na verticalização do negócio, o grupo desenvolveu uma linha própria de suplementos que associados à dieta, auxiliam no emagrecimento preservando a massa muscular e acelerando a perda de peso.

Marketing digital mais agressivo

A ideia de faturar R$ 300 milhões neste ano está atrelada à expansão das estratégias marketing digital. O crescimento alcançado até aqui foi baseado no marketing de influência, explica o fundador.

"Depois de estruturamos muito bem os processos inteiros da empresa, estamos prontos para investir mais em marketing digital e atingir cada vez mais pessoas. Pretendemos investir cerca de R$ 30 milhões em publicidade", diz.

Clínica Seven nos Estados Unidos

No início do ano passado, a primeira unidade da Clínica Seven nos Estados Unidos foi inaugurada. Cerca de 40 atendimentos são realizados por mês na unidade de Miami. A expectativa é inaugurar a segunda neste ano e ampliar o número de atendimentos no país.

Segundo o fundador, há negociações com agências globais para auxiliar no processo de expansão no mercado americano.