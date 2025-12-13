Ele construiu um negócio de US$ 2 bilhões sem dívidas, sem investidores e sem abrir capital

Em 1981, com apenas US$ 200 no bolso, Tony Cuccio montava uma pequena barraca de beleza na praia de Venice, em Los Angeles. Mais de quatro décadas depois, ele é fundador e CEO da Cuccio Global Distribution, multinacional da indústria de beleza que já movimentou US$ 2 bilhões em vendas, opera em 90 países e é referência mundial no mercado de unhas de gel.

Cuccio não chegou lá com sorte ou grandes rodadas de investimento. Pelo contrário, ele nunca tomou um empréstimo bancário, não recorreu a capital de risco e jamais abriu capital na bolsa.

A trajetória do empresário, que hoje, aos 71 anos, ainda acorda às 5h da manhã para trabalhar, é um manual de finanças corporativas aplicadas com rigor, visão de longo prazo e uma filosofia inegociável: reinvestir cada centavo no crescimento. As informações foram retiradas da Fortune.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

A criação de um mercado: das barracas aos salões de beleza do mundo inteiro

O sucesso da Cuccio Global começou com um “acidente” de mercado. Ao perceber a demanda de clientes por compras em atacado, Cuccio criou a Star Nail, nome improvisado a partir de “Stephen, Tony e Roberta”, ele e sua esposa. Em vez de apenas revender cosméticos, enxergou um nicho mal explorado: as unhas de gel.

Embora a tecnologia química já existisse desde os anos 1950, Cuccio foi o primeiro a entender seu apelo comercial. Tornou o produto mais resistente, adicionando cálcio e fibra de vidro, e lançou uma linha que se tornaria carro-chefe da empresa por décadas. “Comercializei e faturei centenas de milhões de dólares com unhas de gel”, afirmou.

Para o público de finanças corporativas, a mensagem é clara: nem sempre é preciso criar algo novo para capturar valor, identificar um produto subvalorizado e saber posicioná-lo no mercado pode gerar margens robustas e diferenciais duradouros.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Crescimento com disciplina: como escalar sem dívidas

O modelo de negócios de Cuccio foi moldado por frugalidade e reinvestimento. Ele começou com US$ 200, transformou em US$ 1.000 e manteve as despesas no mínimo. Durante os dois primeiros anos, o único valor retirado da empresa foi o suficiente para pagar o aluguel. “Nunca fiz empréstimo. Nunca saquei dinheiro de um banco. Bancos servem para depositar, não para sacar”, afirmou.

Enquanto concorrentes restringiam-se ao mercado doméstico, Cuccio começou a viajar pelo mundo em 1984 — pessoalmente financiando distribuidores e estruturando sua própria rede de expansão. “Sou o banco. Eles me chamam de BOC: Banco de Cuccio.”

Esse tipo de expansão orgânica, sem dependência de capital externo, mostra que é possível escalar negócios globalmente com controle total da operação e sem comprometer a estrutura societária, desde que se tenha planejamento financeiro e visão de longo prazo.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS