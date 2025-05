Ele mandou um e-mail, recebeu US$ 350 mil e criou uma empresa de US$ 4,6 bilhões. Veja como

Em 2005, Aaron Levie era apenas um estudante universitário desenvolvendo uma startup de armazenamento em nuvem no dormitório da Universidade do Sul da Califórnia. O projeto, batizado de Box, precisava de capital. Seu colega Dylan Smith investiu os primeiros US$ 20 mil, ganhos em torneios de pôquer online, e uma rodada semente de US$ 80 mil viabilizou a formalização da empresa. Mas ainda era pouco.

Foi então que Levie decidiu tentar o improvável: enviou e-mails frios para dezenas de investidores, incluindo o bilionário Mark Cuban, que respondeu em poucas horas. O resultado foi um aporte de US$ 350 mil, feito antes mesmo de Cuban conhecer os fundadores pessoalmente. As informações são da CNBC Make It.

O investimento deu à Box o impulso necessário para sair do papel e ganhar escala — um movi mento que só foi possível porque seus fundadores sabiam exatamente como e onde usar cada centavo.

No entanto, a história também mostra o outro lado das finanças corporativas: a divergência de visão. Apenas um ano após o aporte, Cuban saiu da sociedade após discordar do modelo de negócios “freemium” adotado pela Box, que oferecia espaço gratuito em troca de escalar a base de usuários. Levie, porém, seguiu com o plano — levantou nova rodada de US$ 1,5 milhão com fundos de capital de risco e usou parte do dinheiro para recomprar a participação do investidor.

Em 2014, a Box abriu capital avaliada em US$ 1,7 bilhão, mesmo sem dar lucro. Somente em 2023 a empresa passou a registrar resultados positivos, com um lucro líquido de US$ 129 milhões em 2024.

A trajetória da Box é mais do que uma história de inovação. É uma aula sobre como o domínio sobre finanças — especialmente sobre o uso do capital — é fundamental para a sobrevivência e o crescimento de qualquer negócio. Para que uma boa ideia vire realidade, saber controlar orçamento, alocar recursos e negociar com investidores é tão importante quanto ter visão estratégica.

E isso não vale apenas para fundadores de startups ou diretores financeiros. Hoje, empresas de todos os setores buscam profissionais que saibam ler planilhas, controlar despesas e entender como cada decisão impacta o caixa. Quem domina essas competências se destaca — mesmo que atue em áreas como tecnologia, marketing, operações ou produto.

O capital é um dos ativos mais valiosos de qualquer empresa. Saber administrá-lo é o que separa a boa ideia da empresa sustentável. E isso começa com uma habilidade simples, mas poderosa: controlar o orçamento com inteligência.

