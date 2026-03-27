Ele começou com US$ 5 mil, virou um negócio de US$ 20 mi e revela decisões por trás do crescimento

O início de um negócio raramente segue o plano ideal. Para Tom Armenti, foi justamente a limitação de capital que definiu o caminho da empresa que hoje fatura US$ 20 milhões por ano.

Recém-formado, ele usou US$ 5 mil ganhos em jogos de pôquer online para dar o primeiro passo em um modelo improvisado que evoluiu para uma rede com mais de 30 unidades nos Estados Unidos.

Começar sem estrutura foi a primeira decisão estratégica

Ao tentar abrir um restaurante tradicional, Armenti se deparou com um obstáculo comum. Os custos iniciais variavam entre US$ 150 mil e US$ 200 mil, inviáveis para quem estava começando.

A solução não foi esperar capital, mas adaptar o modelo. “Em vez de construir um restaurante, descobri como pegar um emprestado”, afirmou.

Desenvolva a capacidade de tomar decisões financeiras mais estratégicas e aprenda a transformar limitações em oportunidades reais de crescimento.

Ele passou a operar dentro de uma loja de bagels durante a noite, após o fechamento do estabelecimento. Sem espaço para armazenamento, mantinha insumos em freezers fora do local e transportava apenas o necessário diariamente.

A operação enxuta permitiu validar o negócio com risco financeiro mínimo, uma lógica central em finanças corporativas.

Validação rápida e crescimento orgânico

Mesmo com limitações operacionais, a demanda apareceu rapidamente. A estratégia de distribuição de menus em campus universitário gerou tração imediata, com pedidos constantes durante a noite.

O modelo mostrou viabilidade e abriu caminho para expansão. A mudança para um novo mercado, com maior densidade de público, foi o passo seguinte.

Ao se mudar para Fort Collins, no Colorado, Armenti encontrou um ambiente com maior potencial de escala. A cidade universitária, com cerca de 30 mil estudantes, oferecia um mercado significativamente maior do que sua operação inicial.

Escala construída com base em pessoas e modelo replicável

O crescimento do negócio seguiu um padrão estruturado. Em vez de expansão desordenada, Armenti apostou na construção de um modelo replicável por meio de franquias.

Um dos primeiros movimentos foi trazer pessoas próximas para o negócio. Amigos e colaboradores que já conheciam a operação passaram a liderar novas unidades.

Esse modelo permitiu crescimento com alinhamento cultural e controle de qualidade, fatores essenciais para sustentabilidade financeira.

Em 2015, a empresa iniciou oficialmente a expansão via franquias, consolidando um modelo escalável.

O impacto estratégico de capital e visibilidade

Um dos pontos de inflexão do negócio ocorreu com a participação no programa Shark Tank. Em 2019, a empresa fechou um acordo com o investidor Mark Cuban, que aportou US$ 250 mil em troca de 15% da companhia.

Mais do que o capital, o impacto veio da visibilidade. Após a exibição do episódio, as vendas nas mesmas lojas cresceram entre 50% e 100% em uma semana, além de um aumento expressivo no interesse pelo negócio.

O episódio reforça um princípio relevante em finanças corporativas. Capital e exposição, quando combinados, podem acelerar significativamente a trajetória de crescimento.

Gestão financeira em um cenário desafiador

Mesmo com a expansão consolidada, o negócio enfrenta desafios típicos do setor. Mudanças no comportamento do consumidor e pressões no mercado de alimentação exigem ajustes constantes.

Armenti optou por uma estratégia clara de posicionamento. Em vez de reduzir custos sacrificando o produto, decidiu reforçar a proposta de valor.

A empresa não aumentou preços por mais de dois anos e ampliou o tamanho dos produtos em mais de 30%, mantendo o mesmo valor.

A decisão mostra um foco em percepção de valor pelo cliente como alavanca de receita, em vez de ajustes puramente baseados em margem.

O que esse crescimento revela para profissionais

A trajetória do Fat Shack evidencia que decisões financeiras não se limitam a números. Elas envolvem timing, adaptação e capacidade de execução sob restrição.

Começar com poucos recursos, validar rapidamente, escalar com modelo replicável e ajustar estratégias conforme o mercado são competências cada vez mais exigidas em diferentes áreas.

Em um ambiente econômico dinâmico, profissionais que desenvolvem essa visão estratégica conseguem identificar oportunidades antes da concorrência e construir trajetórias mais sólidas.