Ele começou com US$ 150 na faculdade e hoje fatura US$ 350 milhões por ano vendendo cookies

O que começou como uma insatisfação com pizza durante a madrugada universitária se transformou em um negócio global de US$ 350 milhões em vendas anuais.

Fundada por Seth Berkowitz ainda na faculdade, a Insomnia Cookies cresceu de um experimento estudantil para mais de 350 unidades nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, apoiada por uma estratégia de expansão baseada em testes controlados, leitura de dados e proximidade com o consumidor. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Uma ideia simples com execução disciplinada

A Insomnia Cookies nasceu quando Berkowitz, então estudante da Universidade da Pensilvânia, percebeu uma lacuna no consumo noturno. Cansado das opções recorrentes de pizza, ele decidiu testar a aceitação de cookies quentes entregues durante a madrugada. O investimento inicial foi de apenas US$ 150.

Desde o início, o crescimento não seguiu uma lógica de expansão acelerada sem validação. A empresa testou formatos, canais e operações antes de escalar. Caminhões de venda itinerantes, por exemplo, foram experimentados, ampliados e posteriormente abandonados quando os resultados não se mostraram sustentáveis.

Testar, medir e escalar apenas o que funciona

Berkowitz afirma que a expansão da Insomnia Cookies sempre esteve condicionada à coleta clara de dados. A empresa priorizou experimentos rápidos, com métricas objetivas, antes de comprometer capital em larga escala.

Essa abordagem permitiu decisões de alocação mais eficientes, reduzindo desperdícios e direcionando investimentos apenas para modelos com retorno comprovado. Quando os dados indicavam viabilidade, a empresa acelerava a expansão de forma agressiva.

Construção de marca além do produto

A Insomnia Cookies investiu não apenas na venda de sobremesas, mas na criação de experiências associadas ao consumo noturno. Eventos promocionais, datas comemorativas e ações presenciais foram usados para reforçar o vínculo emocional com a marca.

Essa estratégia contribuiu para a fidelização e ajudou a empresa a atravessar períodos de crise, como a recessão de 2008 e os impactos operacionais da pandemia, sem abandonar sua identidade central.

Escala global com controle financeiro

Hoje, mais de duas décadas após sua fundação, a Insomnia Cookies opera mais de 350 unidades, incluindo lojas em arenas esportivas como as dos Philadelphia Flyers, New York Knicks e Cleveland Cavaliers. Apesar do crescimento, a empresa manteve sua filosofia original de entrega de cookies frescos, adaptando apenas a escala operacional.

A trajetória mostra como uma ideia de baixo custo inicial pode se transformar em um negócio de centenas de milhões de dólares quando decisões financeiras, testes operacionais e leitura de mercado caminham juntas ao longo do tempo.

