Ele começou com dívidas e cartões estourados e hoje sua empresa vale US$ 1 bi e tem apoio da Madonna

A Vita Coco nasceu por acaso e de muito risco financeiro. Em 2003, os cofundadores Michael Kirban e Ira Liran estavam em um bar em Manhattan quando ouviram de duas brasileiras que o que elas mais sentiam falta do Brasil era da água de coco. Esse comentário ficou na cabeça dos dois amigos.

Quando Liran se mudou para o Brasil e percebeu a febre que a bebida causava entre brasileiros, não houve outra opção senão investir nessa empreitada.

Com US$ 75 mil em mãos e vários cartões de crédito estourados, eles fecharam um acordo com um fornecedor no Brasil para levar a água de coco para os EUA. Mas os planos não saíram como planejado: o primeiro lote ficou preso na fronteira e eles acabaram vendendo a carga nas Bahamas, de porta em porta.

Enquanto lutavam para conquistar o mercado americano, enfrentaram uma concorrência pesada de outras empresas. Kirban usou uma tática ousada para manter o negócio funcionando: maximizava os limites dos cartões de crédito e transferia os saldos para evitar juros. Com essa manobra um tanto arriscada, conseguiram manter o controle da empresa por mais tempo.

O jogo começou a mudar em 2007 com o primeiro aporte de um investidor e,em 2010, Madonna e outros nomes famosos se juntaram ao time, ajudando a Vita Coco a crescer ainda mais. Hoje, a marca domina metade do mercado americano de água de coco e está expandindo para a Europa e a Ásia.

E o que isso ensina para profissionais?

A Vita Coco exemplifica como habilidades em finanças são essenciais para construir uma empresa de sucesso, mas também impulsionar uma carreira na área. Michael e Ira tomaram decisões financeiras complexas, enfrentaram uma concorrência acirrada e avaliaram riscos e oportunidades. E tudo isso confirma que é preciso dominar as finanças para uma carreira de sucesso.

De olho nisso – e reforçando o seu compromisso com a democratização da educação –, a Faculdade EXAME apresenta uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Dessa vez, serão 2 mil vagas disponíveis.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

