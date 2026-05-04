Ele comanda o maior banco do mundo e agora revela o problema que mais destrói as empresas

Em um cenário onde a eficiência é a moeda de troca mais valiosa do mercado global, Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, não poupa palavras para identificar o que ele considera a tríade da ruína corporativa: burocracia, complacência e arrogância.

Durante a conferência de investimentos do Norges Bank Investment Management, Dimon classificou a burocracia excessiva como uma "placa de Petri" para a política interna e a disfunção organizacional.

Líder do maior banco do mundo em valor de mercado, Dimon transformou o JPMorgan de uma instituição de US$ 130 bilhões em um gigante de US$ 830 bilhões.

Para ele, o segredo da longevidade não está apenas nos balanços financeiros, mas na coragem de remover o que ele chama de "idiotas" — gestores que se tornaram especialistas em seguir procedimentos, mas que falham miseravelmente na entrega de resultados.

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O aniquilador de reuniões inúteis e a defesa de equipes enxutas

Para Dimon, a burocracia manifesta-se de forma mais evidente na retenção de informações e em reuniões improdutivas. Sua política no JPMorgan é rígida: todos os materiais devem ser compartilhados com antecedência. Se a informação não circula adequadamente, a reunião é cancelada sumariamente. Ocultar dados dos colegas, segundo ele, é uma estratégia política que apenas cria atritos desnecessários e atrasa o progresso.

Enquanto gigantes do setor de tecnologia, como a Meta, buscam estruturas horizontais onde um único gerente supervisiona até 50 funcionários, Dimon prefere o caminho oposto: equipes menores e mais focadas.

A lógica é simples: grupos reduzidos proporcionam maior responsabilidade individual e celeridade na resolução de crises. "Reúna as pessoas e resolva. Não permita que um problema se arraste por seis ou nove meses entre departamentos", defende.

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