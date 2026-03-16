Ele cobra US$ 1 mil para negociar carros e transformou a ideia em US$ 200 mil por mês

Negociar o preço de um carro costuma ser uma das etapas mais desgastantes para consumidores. Foi exatamente nesse ponto de tensão do mercado automotivo que Tomi Mikula encontrou uma oportunidade de negócio.

Aos 33 anos, o ex-vendedor de concessionárias transformou mais de uma década de experiência no setor em um serviço especializado de negociação para compradores. O resultado é uma empresa que já gera cerca de US$ 200 mil por mês.

O caso revela como conhecimento de mercado, domínio de processos comerciais e visão estratégica podem transformar habilidades profissionais em um modelo de negócio altamente lucrativo. As informações são da entrepreneur.

Para profissionais que desejam fortalecer sua capacidade de análise financeira e tomada de decisão, há um treinamento disponível por R$ 37 voltado ao desenvolvimento em finanças corporativas.

De vendedor de carros a negociador profissional

Durante mais de dez anos, Tomi Mikula trabalhou em concessionárias vendendo carros e financiamentos automotivos. Nesse período, aprendeu em detalhes como funciona a estrutura de preços, as margens e as estratégias de negociação usadas pelas lojas.

Em vez de continuar no lado das concessionárias, ele decidiu inverter a lógica do mercado. Criou um serviço que representa compradores durante a negociação com os vendedores.

Por uma taxa de cerca de US$ 1 mil, Mikula assume a negociação completa com a concessionária, utilizando sua experiência e conhecimento do setor para reduzir o preço final do veículo.

O negócio que fatura US$ 200 mil por mês

A empresa fundada por Mikula, chamada Delivrd, cresceu rapidamente. Atualmente, o negócio conta com cinco negociadores profissionais e gera aproximadamente US$ 200 mil em receita mensal.

Parte desse crescimento vem da reputação que ele construiu ao mostrar, na prática, como funcionam as negociações no setor automotivo.

Mikula também transmite algumas dessas negociações ao vivo nas redes sociais, onde reúne cerca de 600 mil seguidores somando TikTok e YouTube. Os vídeos mostram discussões reais com vendedores e ajudam a atrair novos clientes interessados em conseguir melhores condições na compra de um carro.

As inscrições para o pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME em parceria com a Saint Paul estão abertas por R$ 37.

Um modelo de negócio que incomoda concessionárias

Nem todos no setor automotivo veem o trabalho de Mikula com bons olhos. Alguns vendedores e concessionárias se recusam a falar com ele ou evitam negociações quando sabem que ele está representando o comprador.

Em outros casos, os vendedores aceitam o desafio e entram na disputa de negociação. Em um dos vídeos mais populares divulgados nas redes sociais, um vendedor chegou a chamá-lo de mentiroso durante uma ligação que durou cerca de 27 minutos. O vídeo ultrapassou 700 mil visualizações.

A exposição pública das negociações acabou se tornando também uma estratégia de marketing poderosa para o negócio.

Conhecimento de mercado como vantagem competitiva

O caso de Mikula mostra como experiência prática pode se transformar em um ativo econômico relevante. Ao entender profundamente o funcionamento das concessionárias, ele conseguiu identificar uma lacuna entre compradores e vendedores.

Essa assimetria de informação é comum em diversos setores. Profissionais que dominam os bastidores de um mercado muitas vezes conseguem criar novos serviços ao reduzir essa diferença de conhecimento entre empresas e consumidores.

No caso da Delivrd, o valor entregue ao cliente está justamente na capacidade de interpretar estratégias de venda, identificar margens e conduzir negociações com mais eficiência.

Uma nova forma de monetizar experiência profissional

Histórias como a de Mikula mostram como habilidades desenvolvidas ao longo da carreira podem ser transformadas em modelos de negócio independentes.

Em vez de permanecer dentro da estrutura tradicional de uma empresa, profissionais com conhecimento especializado conseguem criar serviços que capturam valor diretamente do mercado.

Essa lógica é cada vez mais comum em setores onde informação, experiência e negociação são ativos estratégicos.

Aprenda a transformar talento em resultados financeiros

Histórias como a de Ryan Coogler mostram que talento e visão podem abrir portas, mas transformar oportunidades em sucesso sustentável exige algo fundamental no mundo corporativo: domínio de finanças.

No ambiente empresarial, projetos criativos, grandes ideias ou produtos inovadores só ganham escala quando existe gestão financeira sólida, planejamento estratégico e capacidade de tomar decisões baseadas em dados.

Essa realidade não se limita a executivos de finanças. Profissionais de diferentes áreas que entendem conceitos financeiros ampliam sua capacidade de liderança, ganham visão estratégica e participam de decisões que impactam diretamente o crescimento das empresas.

Com esse objetivo, EXAME e Saint Paul disponibilizaram, por tempo limitado, mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O programa foi desenvolvido para profissionais que desejam aprofundar conhecimentos em gestão financeira, entender como empresas criam valor e desenvolver competências estratégicas no ambiente corporativo.

Ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a conteúdos sobre análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos — pilares essenciais para quem busca tomar decisões mais sólidas dentro das organizações.

Entre os diferenciais estão conteúdo desenvolvido por especialistas do mercado, carga horária de três horas, certificado de conclusão, aulas ao vivo com espaço para perguntas e a possibilidade de interação com outros profissionais.

As vagas podem ser garantidas por R$ 37 no Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME em parceria com a Saint Paul.