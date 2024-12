Ele ajuda as empresas a terem ideia de quanto vão faturar — mesmo quando o mundo está um caos

Carro voador, nova fábrica, 99 app e universidades: o plano bilionário da GAC Motor para o Brasil

A montadora chinesa chegará ao Brasil em 2025 com um investimento de 1 bilhão de dólares durante cinco anos. Alex Zhou, CEO da GAC no Brasil, conta com exclusividade os próximos passo da companhia que promete mexer com o mercado automotivo brasileiro