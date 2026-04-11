Ele abriu mão da herança para empreender. Hoje, movimenta R$ 13 bilhões

A entrada de empresas não financeiras no setor bancário deixou de ser exceção e passou a fazer parte da estratégia de grandes grupos. Indústrias, franquias e plataformas digitais buscam capturar receitas que antes ficavam concentradas nos bancos.

É nesse movimento que atua a BOSS4u, empresa fundada pelo maranhense Daniel Corrêa, que funciona como uma intermediária entre companhias e provedores de tecnologia financeira.

A proposta é transformar empresas em bancos, conectando estratégia, tecnologia e operação em um único modelo.

As inscrições para o Negócios em Expansão 2026 já estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se e ganhe assinatura da EXAME e cursos da Saint Paul!

A história ganha força em um momento em que o embedded finance, as finanças integradas dentro de plataformas, deixa de ser apenas uma oferta de produtos e passa a exigir estrutura, regulação e operação contínua.

“Se eu entendo qual é a necessidade do mercado e consigo traduzir isso para a linguagem dos programadores, eu tenho um produto”, diz Corrêa.

Hoje, a empresa transaciona 13 bilhões de reais por ano, opera com margens acima da média do setor e avança para fora do Brasil, com projetos em Miami e Portugal.

O “caminho reverso”

A trajetória de Daniel Corrêa foge do padrão mais comum do empreendedor brasileiro.

Ele cresceu em uma família com recursos, mas decidiu abrir mão do patrimônio para assumir risco e construir um negócio próprio. A decisão teve consequência direta: perdeu acesso ao crédito e ao nome do grupo familiar.

“Eu tinha tudo e abri mão. Foi dolorido”, afirma.

A partir daí, começou do zero.

Em 2010, como gerente comercial da concessionária do pai, em Imperatriz, no Maranhão, identificou um problema recorrente: clientes saíam insatisfeitos com a avaliação dos carros usados.

A solução foi prática. Criou uma mesa de repasse com comissão fixa, em que o cliente acompanhava o processo e definia o preço de venda. O modelo evoluiu para o digital, ganhou escala e passou a atender outras concessionárias.

O negócio foi vendido em 2016 para um grupo ligado ao Itaú.

O intervalo entre a venda e a BOSS4u

Após a venda, Corrêa entrou em uma fase de tentativa e erro. Fez investimentos, testou caminhos e afirma que cometeu erros comuns a quem passa a ter liquidez.

No mesmo período, enfrentou um episódio pessoal que mudou sua rotina. Sua primeira esposa morreu, deixando-o com uma filha pequena.

“Foi um ano de depressão”, afirma.

Durante esse período, acabou viralizando nas redes sociais ao atender a um pedido da filha e ir vestido de mulher a uma apresentação escolar de Dia das Mães.

Em 2017, inicia a BOSS4u com uma tese que já vinha observando no mercado: empresas tinham capital e clientes, mas não conseguiam estruturar operações financeiras próprias.

O problema que virou negócio

A base da empresa nasce de um gargalo claro. Grandes companhias até conseguem acessar tecnologia de banking as a service, mas não sabem estruturar o modelo de negócio, nem operar o sistema no dia a dia.

“Eles têm dinheiro, tecnologia e acesso, mas não sabem o que fazer com isso”, afirma.

O caminho tradicional envolve contratar consultorias, desenvolver tecnologia e montar operação interna — um processo que pode levar até 18 meses. A BOSS4u entra exatamente nesse intervalo.

A empresa atua como uma camada intermediária entre os provedores de tecnologia financeira e os clientes finais, organizando todo o processo.

“A gente é o elo entre quem quer virar banco e quem fornece a tecnologia”, diz.

O modelo em três etapas

A operação é estruturada em três frentes. A primeira é o mapeamento do negócio. A empresa identifica fontes de receita, estrutura o plano financeiro e define como aquele ecossistema pode operar como um banco.

A segunda é a tecnologia. A BOSS4u desenvolve soluções sob medida e integra sistemas com provedores como Celcoin e QI Tech. A terceira é a operação. A empresa monta equipes e assume o dia a dia do sistema financeiro, incluindo questões regulatórias e de compliance.

A lógica é simples: o cliente foca no seu negócio principal, enquanto a BOSS4u opera a parte financeira. Esse modelo reduz o tempo de implementação de até 18 meses para cerca de dois meses.

O conceito por trás: engenharia bancária

A empresa chama esse modelo de “engenharia bancária”, uma forma de organizar tecnologia, regulação e operação como um sistema único. A ideia é evitar o que Corrêa define como erro comum no mercado.

“Integrar serviço financeiro sem estrutura não é inovação. É complexidade mal administrada”, afirma. Para isso, a empresa criou um framework próprio, que organiza diagnóstico, construção e operação do sistema financeiro dentro do cliente.

Na prática, a proposta é transformar o que antes era custo financeiro em linha de receita.

Onde está o dinheiro

A BOSS4u ganha dinheiro sobre o volume financeiro que passa pelos sistemas que estrutura. No último ano, foram R$ 13 bilhões transacionados.

A margem foi de 3,9%, acima da média do setor, que gira entre 1% e 1,4%. Isso acontece porque a empresa não depende apenas da transação.

Ela participa da estruturação de crédito, recebe comissões ao longo da cadeia e cobra pela operação contínua. “A gente ganha no transacional, na estrutura e na operação”, diz.

O impacto nos clientes

O modelo tem efeito direto na operação das empresas atendidas. Ao internalizar serviços financeiros, companhias passam a controlar fluxo de pagamentos, crédito e recebíveis.

Isso reduz falhas operacionais, melhora o controle sobre inadimplência e pode aumentar vendas. Em alguns casos, segundo a empresa, projetos de embedded finance podem gerar aumento de receita próximo de 10%.

A empresa opera com uma estrutura relativamente pequena para o volume que movimenta. São 64 funcionários diretos e cerca de 111 pessoas considerando equipes indiretas.

A maior parte do time trabalha em home office, com bases em Goiânia, onde está a sede da BOSS4u, e São Paulo. Em 2020, o fundador do Gympass, João Barbosa, entrou como sócio.

O papel da tecnologia

Apesar de atuar no setor financeiro, Corrêa não coloca a tecnologia no centro da narrativa. Ele afirma que não programa e que seu diferencial está na leitura de mercado.

“Não sou um cara de tecnologia. Eu olho onde está doendo e resolvo isso”, diz.

Essa visão orienta o modelo da empresa, que prioriza a aplicação prática sobre a construção técnica isolada. Um dos focos atuais da empresa é a análise de crédito.

A leitura é que o Brasil enfrenta um cenário de alto endividamento, especialmente em cartão de crédito e cheque especial. A empresa tem desenvolvido modelos próprios para concessão de crédito, inclusive para clientes negativados.

A ideia é usar dados comportamentais para estruturar crédito de forma mais precisa.

A aposta fora do Brasil

A expansão internacional é o próximo passo. A empresa já abriu operações em Miami e Portugal. O foco é resolver um problema comum entre brasileiros que saem do país: a falta de histórico de crédito.

“O brasileiro chega lá fora sem histórico e vira um indigente financeiro”, afirma.

A proposta é usar o histórico construído no Brasil como base para concessão de crédito no exterior, por meio de fundos estruturados.

O modelo deve começar a operar em Miami ainda no primeiro semestre e em Portugal na sequência.