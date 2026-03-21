Ele abriu 7 empresas e nada deu certo até criar um dos negócios que mais cresce no Brasil

A Bankme nasceu para mudar a forma como as empresas de médio porte acessam crédito no Brasil. Mas o que isso significa? A criação de uma solução chamada Mini Banco.

Esse modelo permite que empresários operem seu próprio recurso de crédito, com governança, política de concessão, funding estruturado, controle sobre capital e relacionamento com clientes e fornecedores, sem depender do sistema bancário tradicional.

A empresa foi fundada em setembro de 2020 por Thiago Eik e André Bravo. Mesmo com a concentração do mercado financeiro em São Paulo, os fundadores decidiram manter a operação em Londrina, no Paraná. Ainda assim, Thiago costuma viajar para a capital paulista ao menos uma vez por mês.

No início da operação, a equipe chegou a discutir uma mudança definitiva para a capital paulista. Com o tempo, porém, a empresa passou a ocupar um lugar relevante na cidade paranaense e hoje é considerada uma das maiores startups da região.

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A decisão de permanecer em Londrina também influenciou a formação do time. Thiago, que ocupa o cargo de CEO, comenta sobre um movimento crescente, especialmente entre profissionais mais experientes, em busca de mais qualidade de vida.

"Londrina acabou se tornando um destino atrativo para profissionais que tinham se mudado para cidades como São Paulo", diz.

Como nasceu a Bankme

Thiago Eik tem 39 anos e é formado em direito. Cresceu em uma família simples, com a mãe professora e o pai que mantinha um pequeno negócio de caminhão. Apesar da formação, nunca exerceu a advocacia, pois desde cedo seu interesse estava voltado para business.

Uma das primeiras experiências empreendedoras surgiu ainda muito jovem, aos 19. Na época, desenvolveu uma tecnologia aplicada ao mercado de tanquinhos de lavar roupa. Hoje essa solução está presente em 100% do mercado nacional desse tipo de eletrodoméstico.

Anos depois, Thiago foi convidado para assumir a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de Ibiporã (PR), sua cidade natal.

Mesmo com a experiência no setor público, que segundo a avaliação do executivo foi bastante positiva, decidiu voltar às raízes e entrar de vez no ambiente empresarial.

Ele lembra que chegou a apostar em sete empresas em diferentes áreas, entre indústria, alimentação, mercado financeiro e setor imobiliário.

A fase trouxe um aprendizado importante. Mesmo trabalhando muito, os resultados não apareciam na mesma proporção. Para ele, o principal problema era a falta de foco.

Foi nesse momento que Thiago se uniu a André Bravo. Também advogado, André já havia empreendido no varejo e criado duas startups antes de iniciar o projeto da Bankme. Ele ocupa o cargo de COO da empresa.

Expansão nacional

O negócio começou de forma simples. O primeiro escritório funcionava dentro do depósito do contador da empresa e o aluguel custava em torno de R$ 700 por mês.

Naquele momento, a equipe era formada por três pessoas, os dois sócios e mais uma funcionária.

Conforme a operação crescia, os espaços foram ficando pequenos. Agora, a empresa já está em sua 4ª sede e conta com 85 funcionários. Somente a área comercial reúne 20 profissionais.

Esse crescimento também refletiu na entrada da empresa, pela primeira vez, no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. A companhia registrou receita operacional líquida de R$ 4,3 milhões em 2024, valor 104% superior ao registrado no ano anterior.

Como funciona o modelo de negócio

A Bankme atende empresas espalhadas por todo o Brasil. Segundo o CEO, o critério principal de seleção de clientes não é a localização geográfica, e sim o potencial de operação.

O público costuma ser formado por indústrias com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 300 milhões, muitas delas fora dos grandes centros.

Ainda de acordo com Thiago, empresários do interior frequentemente enfrentam pressão nas margens de lucro. Ao mesmo tempo, possuem alternativas dentro do mercado de crédito que ainda não exploram.

É nesse contexto que entra o modelo da Bankme. A empresa cria e opera uma estrutura financeira própria para cada cliente, que tem inspiração nos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), veículos usados por organizações para antecipar recebíveis por meio da captação de recursos com investidores.

Ou seja, no FIDC tradicional, a empresa é tomadora ou cedente de recebíveis dentro de uma estrutura criada para captar recursos no mercado.

"Já no mini banco, ela se torna protagonista da operação financeira, com uma estrutura dedicada que permite previsibilidade de caixa, autonomia na concessão de crédito e geração de nova receita a partir da própria base de clientes", explica.

Aposta no middle market

Em 2025, a Bankme registrou crescimento superior a 80% no faturamento, o que levou à ampliação da equipe e à contratação de executivos sêniores.

Até o momento, 200 empresas expandiram seus negócios com o mini banco. A expectativa é encerrar 2026 com algo entre 330 e 350 em operação.

A empresa tem ainda R$ 500 milhões sob gestão e a meta é dobrar esse volume ao longo deste ano.

Recentemente, Thiago deixou a posição executiva e passou a ocupar a presidência do conselho da companhia. A mudança tem um objetivo claro: o CEO pretende dedicar ainda mais tempo ao relacionamento com clientes e parceiros.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

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