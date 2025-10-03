Ele abandonou o emprego para comprar uma empresa quase falida e agora fatura US$ 103 milhões por ano

Durante um churrasco entre amigos, o executivo Charles Coristine, que até então vivia imerso no caos de Wall Street, ouviu uma proposta inesperada: “Você tem interesse em comprar uma empresa de snacks quase falida?”.

O convite veio de um amigo conhecido, que era dono da LesserEvil, uma marca que vendia opções saudáveis de pipocas, mas não conseguia estourar no mercado. E foi assim, em um cenário tão informal quanto improvável, que Coristine decidiu que era o momento certo para mudar o rumo de sua vida.

Mas, antes, ele quase teve um burnout...

Com quase duas décadas de experiência no mercado financeiro, Charles estava esgotado. Tinha tentado de tudo contra o burnout: dietas vegetarianas, um MBA em Cornell, aulas de meditação e yoga... Nada parecia funcionar. Mas, naquele dia, algo na história da LesserEvil chamou a sua atenção.

Em 2011, impulsionado mais pelo desejo de recomeçar do que por uma análise profunda dos números, ele fechou o negócio. Pagou US$ 250 mil do próprio bolso e se comprometeu com mais US$ 100 mil no futuro, adquirindo uma marca que, na época, faturava menos de US$ 1 milhão e acumulava prejuízos constantes. Mas o que parecia loucura logo se mostrou um insight certeiro.

Sem qualquer experiência na indústria alimentícia, Charles reuniu uma equipe peculiar: seu colega de MBA assumiu a função de COO, um contador do antigo regime foi mantido e seu instrutor de wakeboard virou chefe de marketing.

Foi um recomeço modesto, mas, com o tempo, as vendas começaram a ganhar tração e a LesserEvil passou a ser vista como uma marca e diferenciada.

LesserEvil: como um ex-executivo financeiro transformou uma empresa de snacks em sucesso (CNBC Make It)

As finanças foram o segredo para o sucesso

A trajetória de Charles Coristine é um exemplo perfeito de como o conhecimento financeiro é crucial para o sucesso em qualquer setor. Veja, abaixo, como as finanças o ajudaram a crescer.

Ponto 1: Tomada de decisão baseada em dados financeiros

Apesar de o setor alimentício ser novo para Coristine, ele sabia analisar números e tomar decisões com base neles. A decisão de criar uma linha de produção própria, por exemplo, foi baseada em um cálculo preciso de quanto a empresa estava gastando. Essa habilidade de gerenciar orçamentos e recursos permitiu ajustar o modelo de negócio para maximizar lucros.

Ponto 2: Levantamento de capital e financiamento

O sucesso também se deve à sua capacidade de captar investimentos. Com a experiência em Wall Street, ele conseguiu não apenas levantar fundos com amigos e familiares, mas também atrair o interesse de investidores, que permitiram a expansão da fábrica e a compra de equipamentos.

Ponto 3: Gestão de riscos e análise de viabilidade

Coristine reconhece que, se tivesse pesquisado mais a fundo antes de adquirir a empresa, poderia ter desistido. No entanto, ele soube calcular riscos de maneira a equilibrar os recursos disponíveis com o potencial de crescimento. E, no final, foi a melhor decisão que ele poderia ter tomado em sua carreira.

Charles Coristine e LesserEvil: o case de sucesso que nasceu da gestão financeira inteligente (CNBC Make It)

E o que isso tem a ver com a sua carreira?

A história de Coristine ilustra por que é fundamental que todos os profissionais, independente do setor, dominem conceitos financeiros, como gestão de fluxo de caixa, análise de custos e captação de recursos.

Mesmo um profissional sem experiência no setor alimentício conseguiu resgatar uma empresa falida, porque sabia gerenciar orçamentos, calcular riscos e apresentar uma visão financeira clara para investidores e stakeholders.

De olho nisso, a Faculdade EXAME apresenta, entre os dias 14 e 22 de outubro, uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação.

EXAME libera aulas sobre finanças

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

