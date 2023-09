Elas largaram a área da saúde para estudar gelatos. Hoje, lideram negócio que fatura R$ 10 milhões

Ter o próprio negócio muitas vezes significa abrir mão de outra carreira já estabelecida e se arriscar em uma nova área. Esse foi o caso das irmãs Débora Tesoto e Suelen Ferrari, que trabalhavam na área da saúde, como nutricionista e dentista, quando decidiram empreender.

É comum entre as pessoas que fazem transição de carreira investir sua reserva financeira para estudar o novo mercado no qual querem atuar e abrir o próprio negócio.

A Davvero Gelateria foi criada em 2015 em São Paulo, depois de um ano de estudo e preparação das irmãs. Elas investiram cerca de R$ 1,5 milhão para estudar gelatos na Itália e abrirem a primeira unidade no Itaim Bibi.

Hoje, a rede conta com cinco unidades e faturamento de R$ 10 milhões em 2022. O próximo passo é expandir a rede com três modelos de franquias e crescer 32% neste ano.

Como a Davvero foi criada

Escolher o setor para empreender foi o primeiro impasse enfrentado pelas irmãs. Débora e Suelen queriam deixar seus consultórios para abrir um negócio, mas não sabiam em qual segmento apostar.

Em 2013, elas participaram de um curso de três dias sobre gelatos em São Paulo e viram uma oportunidade de negócio.

"Nós nos identificamos muito com os gelatos porque desde pequenas nós sempre fizemos sorvete em casa com a nossa mãe", diz Suelen Ferrari.

As irmãs resolveram deixar seus empregos para estudar gelatos na Itália por alguns meses em 2014. Ambas já tinham a cidadania, mas não falavam italiano. "Fizemos aula particular por dois meses antes de embarcar", conta.

A formação foi essencial para o sucesso do negócio, garantem as empreendedoras. Lá, elas aprenderam receitas, entenderam sobre maquinário e insumos.

"Pouca gente fala sobre a preparação para começar a empreender. Apesar de administrar um consultório, eu estava entrando em uma área totalmente diferente. Eu precisei estudar gelatos e administração de negócios para abrir o meu negócio de forma mais segura", diz.

Em 2015, a primeira unidade da Davvero foi inaugurada no Itaim Bibi. A unidade matriz contava com loja e cozinha para fabricação dos produtos.

"Nós duas trabalhávamos nas receitas. Além disso, eu ficava com a parte administrativa e a Débora com a parte de RH. Nós começamos com quatro funcionários e passamos mais de 12 horas na loja", diz Suelen.

Em 2016, a segunda unidade foi inaugurada no Shopping Iguatemi. A Davvero conta hoje com mais três unidades:

Fazenda Churrascada, no Morumbi

Shopping Tamboré

Vila Nova Conceição

A Davvero também trabalha com encomendas para eventos e food service.

Expansão com franquias

Com uma receita própria de gelato e cinco unidades na capital paulista, as irmãs faturaram R$ 10 milhões em 2022 e decidiram dar um novo passo no negócio.

O sonho de aumentar o número de unidades existia, mas as sócias fundadoras tinham receio de não conseguir acompanhar as operações e perder qualidade do produto.

Com a entrada de dois sócios investidores Thiago Palazzini e Felipe Zogbi no último ano, a Davvero começou a estruturar sua expansão por franquias.

"Eles têm experiência no mercado de franquias, algo que nós não tínhamos, e entraram na Davvero para formatar o novo modelo de negócio", diz Débora Tesoto.

A Davvero tem três modelos de loja que variam entre 20 a 70 metros quadrados. O investimento inicial é a partir de R$ 300 mil, com taxa de franquia de R$ 60 mil.

As unidades próprias da Davvero foram usadas como modelo para as estimativas e desemprenho das novas unidades. "Temos lojas próprias em todos os tamanhos ofertados aos franqueados", diz Suelen.

A rede estima que o faturamento das unidades chegue a R$ 2,5 milhões ao ano, com margem de 20% para os franqueados. Seis unidades já foram vendidas em São Paulo. A expectativa é chegar a 50 lojas em um ano.