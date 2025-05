Elas estavam frustradas e foram atrás de renda extra. Hoje, faturam R$ 100 milhões

As americanas Courtney Toll e Annabel Love começaram sua jornada empreendedora com o desejo de resolver um problema cotidiano. Durante a faculdade, ambas estavam cansadas da ineficiência de produtos tradicionais de cuidado com roupas, como ferros de passar e vaporizadores.

Com pouco espaço e tempo em seus apartamentos em Nova York, o que antes era apenas uma frustração diária se transformou em uma oportunidade de negócio. Hoje, três anos após o lançamento da Nori Press, a empresa já faturou US$ 20 milhões em um ano (aproximadamente R$ 100 milhões) e se destaca como inovadora em um mercado nichado.

Antes de mergulharem de cabeça no empreendedorismo, Courtney trabalhava em uma consultoria e Annabel era design de interiores. Ambas tinham carreiras promissoras, mas, na hora de se vestir para o trabalho, encontraram no incômodo uma oportunidade.

"O espaço era pequeno, os produtos eram ineficazes e o custo de lavanderia era alto. Nós queríamos algo que fosse rápido, acessível e eficiente", disse Love em entrevista ao site americano Entrepreneur. A dupla decidiu desenvolver uma prensa a vapor compacta e, então, a Nori nasceu.

Nori Press, a prensa a vapor compacta, está disponível online por US$ 120 (Site oficial da Nori)

O produto inicialmente começou como um projeto paralelo, uma "graninha extra" para as colegas de faculdade. Mas, em apenas nove meses, a Nori alcançou a marca de US$ 1 milhão em receita, e as duas tomaram a decisão de se dedicar totalmente ao negócio.

A empresa dobrou de receita todos os anos desde então, alcançando US$ 20,8 milhões em 2024, e conquistou reconhecimento nacional. O modelo de negócios focado no consumidor final e o marketing foram essenciais para o sucesso inicial, segundo as fundadoras. Eventualmente, elas começaram a expandir para grandes redes de varejo como Target, Nordstrom e Bloomingdale's.

"Estamos crescendo como uma empresa de baixo custo, com uma equipe enxuta de apenas três pessoas, todas mulheres, o que torna o sucesso ainda mais significativo", disse Toll.