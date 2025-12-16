Ela vendia plantas no quintal, agora fatura até US$ 10 mil por live — e não está sozinha

Transformar uma paixão em negócio é o sonho de muitos, e uma realidade concreta para os mais de 5.500 vendedores ativos da Palmstreet, plataforma de comércio ao vivo que conecta vendedores a entusiastas de plantas, répteis e produtos especializados.

Fundada por Chen Li, a empresa americana já movimenta um mercado milionário ao aliar tecnologia, engajamento em tempo real e uma comunidade altamente engajada.

Nos três primeiros anos de operação, mais de 20 vendedores da Palmstreet ultrapassaram a marca de US$ 1 milhão em faturamento, consolidando um novo modelo de geração de receita baseado na interação direta com o consumidor por meio de transmissões ao vivo.

A própria empresa, por sua vez, captou US$ 25 milhões em investimentos de fundos como Andreessen Horowitz, Craft Ventures e Headline, e mira alto no que define como a próxima fronteira do varejo digital nos Estados Unidos: as compras por livestreaming. As informações foram retiradas da Inc.

De hobby a negócio milionário

Um dos rostos dessa revolução é Helen Gutierrez, de Miami. Duas vezes por semana, ela transforma o quintal de casa em um estúdio improvisado para leiloar plantas raras, especialmente antúrios, sua especialidade. Suas “machinhas chiques”, como chama com humor, são vendidas por valores que chegam a US$ 300 cada.

Gutierrez começou a vender na Palmstreet em fevereiro de 2024 e, após quatro meses, abandonou o emprego corporativo para empreender em tempo integral. Um leilão típico pode render de US$ 1.000 a US$ 10.000, o que a posiciona entre os perfis de alta performance da plataforma. “O mundo corporativo estava me consumindo”, declarou.

Seu caso é emblemático do poder de um modelo de negócios bem estruturado e das oportunidades que surgem quando se combina paixão com gestão financeira eficiente. Gutierrez construiu uma operação própria, fidelizou clientes, estruturou um canal de vendas direto e encontrou na Palmstreet uma infraestrutura escalável para suportar o crescimento.

Investimento estratégico e retorno de longo prazo

Com os US$ 25 milhões em capital captado, a Palmstreet não apenas expandiu sua operação, mas passou a ser vista como uma peça-chave no mercado de live commerce. O investimento de casas como Andreessen Horowitz, conhecidas por identificarem negócios disruptivos antes do mainstream, confirma o potencial de crescimento do modelo.

O aspecto comunitário, citado por diversos vendedores como diferencial, também ajuda a reduzir o churn e aumentar o valor vitalício dos clientes, métricas fundamentais para avaliação de empresas em estágio de crescimento.

