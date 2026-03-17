Ela vendeu carro e casa para salvar a empresa. Hoje fatura R$ 7,5 mi com remédio para pet

O consumo de remédio pelos animais de estimação nem sempre é fácil, mas uma farmácia de manipulação tem apostado em medicamentos personalizados com aroma e sabor, que facilitam a ingestão pelos animais. Trata-se da Tudovet, que faturou R$ 7,5 milhões em 2025.

A empresa foi fundada em 2013 por Caroline Ramalho e Danielle Barcelos, farmacêuticas e amigas desde a faculdade, e André Madureira, engenheiro com experiência em gestão técnica e administrativa.

O negócio nasceu pequeno, com os três coordenando todas as atividades, e com os anos se transformou em uma franquia — que soma nove unidades. Em 2026, o faturamento deve crescer entre 15% e 30%, impulsionado pelo aumento do número de lojas, por cursos voltados para veterinários e por produtos vendidos de maneira direta.

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Da aeronáutica ao mundo pet

Formada em farmácia, Caroline Ramalho trabalhou durante quatro anos na indústria farmacêutica da Aeronáutica. Porém, ela se frustrou com o meio militar e começou a juntar dinheiro para empreender.

A ideia para o negócio surgiu em uma aula de indústria veterinária de sua pós-graduação. Ela fez outros cursos no setor até inaugurar a farmácia de manipulação Tudovet, em 2013, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O investimento inicial foi de cerca de R$ 200 mil. Para acompanhá-la no negócio, convidou a amiga Danielle Barcelos e o marido, André Madureira.

Antes de conseguirem colocar o serviço no mercado, eles ficaram oito meses parados aguardando a autorização do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) para operar. Nesse período, no entanto, o dinheiro começou a acabar.

“Éramos a única farmácia independente (que não era franquia) e tivemos que ficar oito meses com o ponto fechado e pagando aluguel enquanto esperávamos a liberação”, afirma Caroline.

Quando finalmente receberam a liberação, a empresa já estava quebrada. Eles venderam carro e o apartamento, de Caroline e Madureira, para conseguir investir novamente na farmácia.

“No começo havia uma barreira por sermos uma marca independente. Éramos só nós duas: atendíamos, manipulávamos, entregávamos e fazíamos visitas. Mas foi com o contato direto com os veterinários que conquistamos nosso espaço”, diz.

Ao lado do contato direto com os veterinários, os empreendedores apostaram na inovação dos produtos. Entre os diferenciais está o desenvolvimento de remédios personalizados, que podem ser feitos em formato de biscoito, pasta ou goma e com o sabor preferido do animal, como carne, frango ou queijo. A manipulação também considera eventuais restrições alimentares do pet.

Outro ponto de crescimento para a empresa foi em 2017, quando participou de um processo de aceleração de empresas. Na ocasião, remodelou embalagens e design com foco na medicina preventiva, área voltada para a manutenção da saúde e para a prevenção de doenças antes que elas se manifestem ou se agravem.

Expansão por franquias

O plano de expansão se consolidou em 2022 por meio do modelo de franquias. A empresa contratou consultorias para organizar contratos e burocracias e também montou uma equipe de vendas.

Após abrir as três primeiras unidades, os sócios pausaram as vendas para que pudessem acompanhar de perto a evolução das lojas, que também estavam localizadas no estado do Rio de Janeiro.

“Acompanhamos durante um ano todo o processo dessas franqueadas para ver se o nosso manual estava bom, o que faltava e o que podíamos melhorar, para de fato ter uma base e conseguir abrir em locais mais distantes”, diz. Uma das mudanças, por exemplo, foi a redução do tamanho das embalagens para facilitar a reprodução.

Hoje, a Tudovet soma nove unidades e chega a pelo menos dois novos estados neste ano — São Paulo e Santa Catarina. Até o final do ano, a rede deve passar a somar 20 lojas.

“Estamos bem preparados para esse desafio. É emocionante acompanhar a expansão e o crescimento da marca”, afirma Caroline.

Para abrir uma unidade da farmácia de manipulação, o investimento é de R$ 400 mil, com prazo de retorno estimado entre 12 e 24 meses e faturamento médio mensal de R$ 80 mil a R$ 90 mil.

Diversificação e novas apostas

Para concretizar o aumento de faturamento em 2026, a empresa aposta em duas estratégias principais: o contato direto com veterinários e a diversificação de produtos que não exigem manipulação.

A Tudovet tem investido em um programa para veterinários, com cursos de formação técnica e eventos de relaxamento para os profissionais.

“As aulas normalmente partem de um tema — por exemplo, dermatologia. O palestrante explica um pouco sobre a doença e mostra como prescreve os produtos indicados. Isso também ajuda no faturamento, porque os profissionais acabam prescrevendo aquilo que aprendem”, diz Caroline.

Para incrementar o faturamento, a marca também tem apostado em produtos prontos que ficam disponíveis na frente das lojas, como shampoos, protetores solares, repelentes e creme dental.

Dentro dos produtos de venda direta, a marca também tem apostado em produtos asiáticos, que são uma tendência no mercado. Entre as novidades estão fórmulas com ingredientes fermentados, usados para melhorar o microbioma da pele, além de pads de tratamento com centella e arnica, voltados para cicatrização e redução de edema. A linha foi desenvolvida após uma viagem realizada em 2025 pela empreendedora ao Japão e à Coreia do Sul.

Hoje, os produtos de venda direta correspondem a 10% do faturamento total.

“São cuidados que temos conosco, mas que muitas vezes são negligenciados no caso dos pets. Então estamos trabalhando muito nas redes sociais e no contato com o cliente para mostrar a importância desses hábitos.”