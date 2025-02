Ela venceu o câncer com apenas 22 anos. Hoje, seu império de cookies fatura mais de US$ 100 milhões

Loren Castle não sabia o que queria fazer da vida quando se formou na faculdade, em 2006.

Aos 22 anos, poucos meses após a formatura, no entanto, tudo mudou: Castle foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em estágio 2, um câncer que afeta o sistema imunológico, e precisou passar por seis meses de quimioterapia. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A doença e o tratamento foram um período difícil, mas, com o apoio de uma terapeuta, Castle encontrou formas de recuperar o controle sobre sua vida.

Uma delas foi a alimentação. Ela começou a estudar nutrição e a fazer cursos de culinária, mas sentia falta de uma opção saudável para sobremesas. Como sempre gostou de doces, ela decidiu experimentar novas receitas, substituindo ingredientes industrializados por alternativas mais naturais.

Depois de diversos testes, chegou a um cookie de chocolate feito com farinha de aveia e açúcar de cana que considerou “o melhor” que já havia provado.

"Você precisa fazer algo com isso"

Após concluir o tratamento em 2007, Castle ficou em Nova York para acompanhar sua recuperação médica e trabalhou em diversas áreas, como relações públicas, finanças e alimentos. Durante as noites, no entanto, continuava a aprimorar suas receitas e montava um portfólio com diversas variações de cookies.

Castle começou a vender seus cookies em feiras de produtores locais e recebeu uma resposta positiva dos consumidores. No início de 2011, participou de um concurso onde conquistou tanto o primeiro lugar.

Como parte do prêmio, uma agência de design ajudou a criar a identidade visual da marca, que recebeu o nome de Sweet Loren’s com a ajuda de um amigo de sua mãe, especialista em branding.

Quase 20 anos depois, a Sweet Loren’s é uma marca que vende massas de biscoito refrigeradas veganas, sem glúten e livres de alergênicos. Os produtos da empresa estão em 35.000 supermercados nos Estados Unidos, e a expectativa é que o faturamento atinja os $120 milhões em 2025, após alcançar $97 milhões no ano anterior.

O diferencial

Durante um curso, Castle conheceu um repositor do Whole Foods, a maior rede de supermercado saudável dos Estados Unidos. Ao perguntar como poderia vender seus produtos na rede, recebeu um contato direto com um comprador da unidade de Manhattan.

Após uma reunião, Castle e o comprador avaliaram diferentes formatos para comercializar seus cookies. O que mais chamou a atenção foi a opção de massa crua refrigerada. “Ninguém criou ainda uma marca de massa de cookie que represente ingredientes naturais”, disse o comprador, e Castle percebeu que esse poderia ser o diferencial de sua empresa.

Com $25.000 de suas economias, Castle passou sete meses refinando suas receitas, desenvolvendo embalagens e encontrando uma fábrica. Meses depois, ela entrou nos grandes mercados.

Anos depois, confrome a demanda crescia, ela recebeu muitos pedidos para desenvolver cookies sem alergênicos, como glúten, lactose e nozes. De 2017 para cá, os cookies que cumprem esses requisitos são seu produto número 1.

Construindo um negócio de impacto

Naquela época, nem o sucesso estava trazendo lucros. Após analisar métricas, ela percebeu que a única saída seria aumentar o preço de seus produtos – e assim fez. Como ela mira em um público vegano e/ou com restrições alimentares, eles aceitaram pagar o preço US$ 1 mais caro. A partir daí, a Sweet Loren's se solidificou como a imperatriz do mundo dos cookies.

Sua história evidencia o papel da inovação e da gestão eficiente para o sucesso empresarial. Além de dominar as finanças do negócio, a empreendedora soube posicionar sua marca no mercado e atender às necessidades do público-alvo, transformando um desafio pessoal em uma oportunidade de negócio altamente lucrativa.

