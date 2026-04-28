Ela usou o último limite do cartão em um iate e hoje fatura US$ 30 mil por mês com aluguel náutico

O mundo dos negócios mostra que a linha entre a audácia e a imprudência é frequentemente definida pelo resultado final. Para Angel Rodriguez, uma empreendedora que hoje tem 27 anos, essa linha foi cruzada em junho de 2023.

Após ver sua empresa de aluguel de jet skis ser forçada a fechar devido a novas regulamentações locais, ela encontrou uma encruzilhada financeira com dois filhos pequenos para sustentar.

A solução não veio de um plano convencional, mas de um salto de fé ao utilizar o último limite disponível em seus cartões de crédito para financiar seu primeiro iate.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

A estratégia de arbitramento aplicada ao mercado de luxo

O diferencial de Rodriguez não foi apenas a coragem de investir em um momento de crise, mas a inteligência tática em como operar o ativo. Enquanto a maioria dos operadores de iates via as plataformas de economia compartilhada como meros coadjuvantes, ela decidiu inverter a lógica.

Angel aplicou uma estratégia semelhante ao arbitramento de aluguel residencial, mas voltada para o setor náutico, utilizando a plataforma Boatsetter como o motor principal de sua operação em vez de um canal secundário.

Essa decisão gerou ceticismo na comunidade náutica de Miami, onde muitos a chamaram de louca por dedicar 100% de sua disponibilidade a um aplicativo.

No entanto, o foco total permitiu que ela dominasse o algoritmo da plataforma, garantindo visibilidade e recorrência. Em apenas três meses, o faturamento mensal já atingia a marca de US$ 20.000, estabilizando-se em US$ 30.000 logo em seguida.

Escalabilidade e a construção de um patrimônio de oito dígitos

O que começou como uma necessidade de sobrevivência transformou-se em um case de escala acelerada. Hoje, a frota de Rodriguez conta com seis iates próprios e participações em outros dois, totalizando um valor de mercado superior a US$ 4 milhões. Com mais de US$ 3 milhões em vendas acumuladas, a empreendedora já quitou todos os financiamentos iniciais, incluindo aquele primeiro iate que representava seu tudo ou nada.

A trajetória de Rodriguez destaca a importância da cultura organizacional, mesmo em modelos de negócio baseados em plataformas digitais. Ela atribui o sucesso à formação de uma equipe que opera sob uma mentalidade familiar, permitindo que o atendimento ao cliente seja impecável.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.