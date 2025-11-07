Ela usa 3 estratégias para dobrar a receita e escalar o negócio fundado por sua mãe

Redação Exame
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15h29.
A entrada de Catherine Morrissey na presidência da White & Warren, marca nova-iorquina de roupas em caxemira, não representou apenas uma transição familiar.
Desde 2018, quando assumiu o cargo, ela vem conduzindo uma reestruturação estratégica que tem como objetivo dobrar a receita da empresa nos próximos três a quatro anos, com controle financeiro rigoroso, foco em canais digitais e expansão de portfólio.
Fundada em 1997 por Susan White Morrissey, mãe de Catherine, a White & Warren nasceu com o objetivo de tornar a caxemira mais acessível e passou décadas operando com um modelo atacadista tradicional.
Parcerias com cerca de 600 varejistas consolidaram a marca, mas o novo cenário de consumo exigia outra postura.
Catherine redesenhou a estratégia de negócio com uma visão de longo prazo, investindo em venda direta ao consumidor (DTC), marketing digital e construção de marca e, principalmente, autonomia financeira para sustentar o crescimento sem comprometer a operação. As informações foram retiradas da Entrepreneur.
Catherine cresceu cercada pelo universo da moda, a mãe fundadora da empresa e o pai, vice-presidente executivo da Macy’s.
Apesar de não ter planejado uma carreira no negócio da família, formou-se em Belas Artes com especialização em ilustração e iniciou sua trajetória profissional na Calvin Klein, como assistente de merchandising e depois designer associada.
O retorno à White & Warren aconteceu em 2011, após a morte do pai. Assumiu a diretoria de merchandising e, posteriormente, passou a liderar também o design.
A vivência no setor e sua sensibilidade estética permitiram à executiva criar uma ponte eficaz entre o desenvolvimento de produto e as decisões corporativas — uma habilidade essencial para negócios de moda, onde marca, margem e posicionamento caminham juntos.
Catherine definiu três frentes como alicerces do plano de duplicar a receita da empresa:
Ao assumir controle total das finanças, a empresa pôde direcionar recursos de forma estratégica. Isso significou investir no estoque certo, no momento certo, e financiar campanhas de marketing com base em dados reais de retorno sobre investimento.
Com um produto de alto valor agregado — como o famoso xale de caxemira de US$ 385 —, contar a história certa para o público certo se tornou essencial. A White & Warren passou a focar em posicionamento premium acessível, com conteúdo voltado à identificação e fidelização da consumidora.
Lançamentos recentes como agasalhos em tricô e uma nova coleção cápsula em estilo athleisure fazem parte da estratégia de ampliar a oferta sem perder o DNA da marca. A coleção masculina, prevista para relançamento, será testada de forma gradual, respeitando a capacidade operacional e a demanda real do mercado.
