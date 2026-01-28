Ela trouxe a Havanna para o Brasil e construiu uma operação que deve faturar R$ 500 milhões em 2026

A curiosidade sempre guiou as escolhas de Adriana Villela. Aos 14 anos, quando começou a trabalhar, não estava apenas em busca de independência financeira. Queria circular, viajar, observar e descobrir o que estava por vir. Sem perceber, aprendeu a transformar atenção em repertório e em decisão. Ao longo do tempo, esse olhar guiou uma trajetória construída menos por planos formais e mais pela leitura da realidade. Assim, foi desenvolvendo a capacidade de antecipar movimentos e reconhecer oportunidades de negócio.

Hoje, é sócia-fundadora e CGO (Chief Growth Officer) da Havanna no Brasil. À frente da marca argentina no país desde 2006, lidera uma rede com mais de 200 unidades e 1.800 funcionários diretos e indiretos. Além disso, foi a idealizadora da Heladeria Havanna, modelo pioneiro entre os 12 países em que o grupo atua. Já são 75 pontos com previsão de alcançar 100 até fevereiro de 2027. Ao todo, a perspectiva é encerrar 2026 com faturamento de R$ 500 milhões, um aumento em torno de 20% em relação ao ano anterior, que registrou R$ 420 milhões. Entre os projetos em andamento, está o lançamento de uma escola de empreendedorismo para os colaboradores, com aulas presenciais e online, neste semestre.

Da revelação fotográfica ao alfajor

De Jandaia do Sul, cidade no Paraná com cerca de 23 mil habitantes e onde morou até os 35 anos, Adriana cresceu com valores muito sólidos e a certeza de que empreender era o caminho ideal. Formada em Administração de Empresas, teve o primeiro negócio logo após a faculdade, uma loja de revelação fotográfica. Chegou a 11 unidades de rua até perceber em uma viagem ao Japão – antes de muitos concorrentes – que a câmera digital tornaria o setor obsoleto. Vendeu a rede e passou a pesquisar outras áreas, como ótica, moda e alimentação.

Nesse intervalo, cursou Design de Interiores, nos EUA, e depois Arquitetura, em São Paulo. Mais do que acumular diplomas, construiu um método próprio: analisar, ouvir e transformar comportamento em estratégia. Vai a feiras nacionais e internacionais e, frequentemente, visita países que ditam movimentos de consumo. Ela costuma passar pelo menos uma semana no local para entender o que estão fazendo, por que escolheram aquele caminho e o que há de novo. “Você precisa estar na cidade, andar pelos bairros, entrar em lojas e ver como as pessoas consomem. É no cotidiano que as tendências se revelam.”

A ideia de trazer a Havanna para o Brasil nasceu dessas andanças. Em uma viagem internacional a trabalho, entrou numa cafeteria do grupo para uma reunião informal. Ao acompanhar o fluxo de clientes, teve uma percepção simples e determinante: o alfajor já ocupava um lugar afetivo no repertório do brasileiro, associado às viagens à Argentina. Na mesa ao lado, estava um dos diretores da fábrica. Dali iniciou uma negociação que se estendeu por dois anos. Os argentinos queriam mais do que um representante comercial: buscavam alguém alinhado à cultura e princípios da organização. Vieram encontros familiares, inclusive em um 25 de dezembro, e visitas às casas de campo de cada sócio. “Eles queriam saber quem eu era, onde estudei, de onde eu vim.”

O caminho até a Heladeria

A primeira loja no Brasil foi inaugurada em 2006 e exigiu decisões cuidadosas e estratégicas. Com o plano de negócios traçado e a equipe formada, vieram a escolha dos pontos e as negociações com os shoppings. O início se deu por meio de quiosques dedicados apenas à venda de produtos e cafeterias, formato que exigiu ajustes no cardápio para conciliar identidade da marca e preferência local, como a inclusão do pão de queijo. À medida que a companhia avançava, novos desafios surgiram. Um dos principais foi de logística. Em um país de dimensões continentais, operar com eficiência significava lidar com longas distâncias entre regiões. “O frete é caro e demanda prazos diferentes. E um dos nossos compromissos é manter os mesmos preços em todas as lojas”, explica.

Foi a atenção ao funcionamento da companhia e ao comportamento do consumidor que abriu espaço para oportunidades de expansão. Em 2015, ao analisar o hábito de consumo de sorvetes na Argentina, onde sorveterias e cafeterias costumam funcionar lado a lado, teve o insight de criar a Heladeria Havanna, voltada a sorvetes feitos com o clássico doce de leite. Foram dez anos de estudos, visitas a fábricas na Itália, Alemanha e Finlândia, e busca por um parceiro industrial capaz de garantir qualidade, escala e viabilidade logística.

A empresária sempre teve claro que uma marca forte não se sustenta sozinha. Crescer e se manter no mercado exige estar perto do dia a dia e das pessoas. “Quem está na linha de frente é o atendente. Por isso, preciso fornecer boa estrutura de trabalho, ambiente saudável e capacitações constantes”, diz. Foi assim que transformou a presença em método de gestão, e a liderança pelo exemplo em princípio. Ela faz questão de circular pelas lojas, conhecer os atendentes pelo nome e ouvir histórias. E ressalta que cargos não medem valor. “No final, somos todos humanos.”

Coragem, estudo e humildade

Para mulheres que desejam empreender, Adriana recomenda preparo, estudo e firmeza para sustentar as próprias decisões. “Tenha embasamento, acredite em você e vá atrás dos seus sonhos porque só você pode realizá-los”, diz.

A fala vem de quem conhece bem o caminho. Mesmo após duas décadas à frente da operação brasileira, o machismo segue presente em comentários, estereótipos e situações cotidianas. Em uma reunião recente na matriz, era uma das poucas mulheres na sala e, ao final, ouviu: “Você vai ao shopping agora? Pois toda mulher gosta de ir às compras, não é?”. “Aí, você respira fundo e segue.”

Segundo ela, o enfrentamento nunca veio pelo confronto direto, mas pela construção de resultados, pela coragem de permanecer e pela consistência do trabalho. Outro ponto que considera fundamental é a humildade. “Muitos se perdem no caminho. Nunca se esqueça de onde veio, ainda mais quando o sucesso chega. Não podemos viver no passado, mas precisamos lembrar e honrar nossas origens, nossos pais e os valores que recebemos.”